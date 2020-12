Művészi szintre fejlesztette az újrahasznosítást

A legtöbb ember igyekszik megszabadulni a tönkrement, feleslegessé vált tárgyaitól. Szerencsére hazánkban is egyre népszerűbb az újrahasznosítás, ám kevesen vannak, akik használt bicikligumiból vagy épp nyúzott kanapébőrből készítenek egyedi ékszereket. Nagy Orsi – művésznevén Hagoha – keze alatt új életre kelnek ezek a mások számára haszontalan anyagok.

Nagy Orsit a félegyháziak a Móra Ferenc Művelődési Központból ismerhetik, hiszen éveken át az intézményben dolgozott mint művelődésszervező. Egyszer aztán eltűnt Félegyházáról. Egy ideig a Nyeregszemlét szervezte, aztán gondolt egy merészet és nekivágott a nagyvilágnak. Ezzel régóta dédelgetett álmát valósította meg.

Barátjával egy lakóautóval utazták be Európát, közben munkát is vállaltak, hogy finanszírozni tudják utazásuk költségeit. Fesztiválokon, rendezvényeken, utcán kínálták kézműves munkájukat, Orsi a saját készítésű ékszereit árulta. A legtöbb időt Hollandiában töltötte, ahol Orsi újrahasznosítható anyagokból készített ékszereket, számára ugyanis nagyon fontos a környezetvédelem.

Újabban nyúzott kanapébőrből, azaz az utcára kidobott kanapék sérülésmentes részeiből varázsol egyedi ékszereket. De a kárpitosműhelyek hulladékdarabjait is rendre megmenti, hogy azokat is új életre keltse. Orsi kedvelt alapanyaga a bicikligumi-belső. Legelső bicikligumiból készült alkotásait a több száz éves amszterdami csatornaházak és a kerékpározás ihlették. Az alapanyag adott volt, hiszen utazásai során főként kerékpárral fedezte fel a belvárosokat és környéket. A régi macskaköves belvárosi utakon gyakran kilyukadt a bicikli kereke, a biciklibelsőket azonban Orsinak nem volt szíve kidobni, mondván, jó lesz az egyszer valamire. De ha nincs kéznél nyúzott kanapébőr vagy bicikligumi, akkor cipőgyári hulladékfilcből varázsol kitűzőket, fülbevalókat és kulcstartókat.

Orsi leleményességét bizonyítja, hogy mindenből tud valamit alkotni: használt horgolt terítőkből is készít ékszereket, régi villából karkötőt, kiskanálból medált, és még bábokat is sző – sorolta hírportálunknak. Azt is elmesélte, hogy közel tíz évig vándorolt. Mint mondta, utazásai során nagyon sokat tanult. Megtapasztalta, hogy milyen kevés is elég a boldogsághoz, és hogy valóban mi a fontos az életben.

– Persze ez nem jelenti azt, hogy Instagram-kirakat életem volt, hiszen nagyon sok nehézséggel kellett megküzdeni. De mégsem bántam meg, hogy nekivágtam. Jó érzés volt megélni abból, amit szeretek csinálni – nyilatkozta Orsi, aki egyelőre itthon próbál boldogulni. Sok-sok terve van és az utazásról sem mondott le. Szereti feszegetni a határait, mert örömöt, sikerélményt ad, ha a komfortzónájából kilépve megvalósíthatja a megvalósíthatatlannak hitt álmait. Azt vallja, nem szabad elveszíteni a bennünk lakozó gyermeket és nem kell mindenáron belepasszolni az általános társadalmi elvárásokba.