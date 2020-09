Miniszteri elismerést kapott Berente József, félegyházi galambász

Több mint száz serleg, érem és oklevél bizonyítja Berente József galambász kimagasló szakértelmét. Több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkáját miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazta dr. Nagy István agrárminiszter a napokban. Ennek apropóján beszélgettünk vele.

Berente József több mint egy évtizede a kiskunfélegyházi Röp-, Dísz-, és Haszongalamb Galambtenyésztők Egyesületének elnöke. Mellette a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének vezetőségi tagja, területi képviselője. Tizenegy egyesületet képvisel az országos szövetségben, amely egyébként hét területre osztva száz egyesületet tömörít magába. A vezetőség tagjaként nem csak a félegyházi és a környékbeli galambászok ügyeit, hanem számos országos jelentőségű feladatot is felkarol. Így például oroszlánrészt vállalt a monori kisállatbörze új területének kialakításában is. Többek között ezért a munkáért kapta a miniszteri elismerést. Berente Józsefnek több mint ötven éve tart a galambok iránti rajongása, egészen kisgyermekkora óta foglalkozik galambtenyésztéssel. A helyi egyesület elnökeként harmadik ciklusát tölti, de mint mondta, keresi az utódját. Abban bízik, hogy az egyesület új, fiatal galambászai közt lesz olyan, akinek átadhatja a stafétát.

Berente Józseftől megtudtuk, hogy a több mint hetvenéves múltra visszatekintő egyesületet húsz taggal vette át, és ma már több mint hatvan vannak. Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy az egyesület minden évben két fő programra várja a tagságát és az érdeklődőket. A nyár végi bemutatón a legszebb, fiatal példányok versenyeznek, decemberben pedig kiállítást rendeznek, ahová nem csak a félegyházi, de a környékbeli egyesületek galambászait is várják. Ezenkívül a félegyházi galambászok is mennek a környező településekre és az országos kiállításokra is. Sőt az egyesületen belül a fajta klubok is rendeznek kiállításokat – sorolta az elnök, aki nagy büszkeséggel mesélt arról, hogy a félegyházi galambászok által kitenyésztett fajták, a kiskunfélegyházi keringő és a kiskunfélegyházi sima fejű galambok az egész világon ismertek. A keringő a fején lévő tollkorona miatt népszerű, a nemzeti értékek közé is bekerült.

Berente Józsefnek több fajta galambja is van, de a kiskunfélegyházi keringő áll a legközelebb a szívéhez szépsége, kecsessége és szelídsége miatt. Megtudtuk, több száz galambja gondozásában felesége is besegíti. Ha például József nincs otthon és egy kis fióka kiesik a fészekből, felesége telefonon keresztül kér segítséget a férjétől. József már hallomásból megismeri és tudja, hogy melyik fészekbe kell visszarakni a bajba jutott madarat. József ugyanis „személyesen” ismeri valamennyi galambját. Nem csoda, hiszen minden szabad percét a madarai között tölti. Elmondta, a legtöbb galamb kijárhat a ketrecéből, csak az értékesebb, a fajta fenntartáshoz elengedhetetlenül fontos darabokat tartja zártan. A szaporulatból a legszebbeket versenyezteti, a többit cserélgeti más tenyésztőkkel, vagy elajándékozza. Persze van olyan is, ami fazékba kerül. A galamb húsa ugyanis nagyon egészséges, a legkönnyebben emészthető és magas vastartalma miatt régen a várandósoknak és a betegeknek kínálták. Napjainkban ritkán kerül az asztalra a galambhús, ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy kilója háromezer forintba kerül.

Berente József galambjaival számos rangos díjat nyert már. Büszkélkedhet például kétszeres Magyar Mester címmel, van Európa Champion díjas és fajta győztes galambja is. A szaporításnál arra törekszik, hogy minél szebb legyen a galamb állása, a feje, a csőre és a tollazata. Vagyis hogy minél jobban megközelítse az eszmei képet. A díjnyertes galambok nem csak sok törődés, de változatos étrendet is igényelnek. Háromféle borsót, piros és fehér cirokmagot, többféle kölest, repcét, napraforgót, hajdinát, olajretek magot, lenmagot, rizst, bükkönyt, bíborhere magot, kukoricát és búzát is kapnak. Berente József soha nem számolta, hogy mennyit költ a hobbijára, mert szerinte nem ez számít, hanem az, hogy mennyi örömöt és barátságot köszönhet a galamboknak. Számára az is nagyon fontos, hogy a kiskunfélegyházi galambok szerte a világban jó hírét viszik Félegyházának.