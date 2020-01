Már gyerekként beleszeretett a Simsonokba a tiszaalpári gyűjtő

Semmilyen tanult szakmája nincs, mégis szinte mindenhez ért Kutasi János. Legfőképpen a Simson motorokhoz. Jelenleg több mint húsz darabbal rendelkezik.

Már gyermekkora óta kötődik a motorokhoz a 47 éves Kutasi János. – Tizennégy éves korom óta van Simson motorom, 30 évvel ezelőtt is ezzel a típussal jártam udvarolni Katonatelepre. Motorom egyébként azóta mindig volt, nem is egy, de mindig más típus. Néhány éve kezdtem el gyűjteni a Simsonokat – mesélte János.

– Ötvenéves motorokról van szó, használható, nagyon jók még most is, mindig működnek, felújíthatóak, nem esnek szét. A hetvenes évek eleje óta minden típusa megvan: az enduró, az S50-es, az S51-es, a Swalbe, a Star, csak a pedálos Simson hiányzik – sorolta, majd hozzátette, hogy a motorok bütykölése nem tanult szakmája, de szeret velük foglalkozni, javítani, felújítani őket. A házuk alatt van egy kis műhely, ott szokta javítani János a motorokat. Nagy öröm számára az, amikor csörgősen, csattogósan kerül hozzá egy motor, majd két nap múlva pedig beindul. Szereti hallani a jó motor hangját.

– Amerre járok az országban börzékre, és vannak alkatrészek, azt mindenütt megveszem. Karburátorból most például van vagy húsz darab. Ahogyan a többi motornál, úgy a Simsonnál is mindent meg kell tanulni beállítani. Komoly kihívás, de nekem ez a hobbim. Nincs semmilyen tanult szakmám, sofőrködöm, mindig úton vagyok. Jelenleg üzemanyagot hordok. Az apróbb bakik után a saját káromon tanultam meg azt, hogyan kell feljavítani a motorokat. Van úgy, hogy egy vasárnap délután ötször kell szétszednem a motort, de megtanultam azt is, hogyan kell összerakni – mondta Kutasi János, aki már ötödikes korában szétszedte otthon a színes tévét, igaz, az édesapja nem örült neki igazán.

A tiszaalpári ezermester quadozott is, de a most 13 éves fia, Martin is hároméves kora óta motorozik, mostanra már van egy nagyobb krosszmotorja, amihez minden felszerelése megvan. Sisak, protektor, csizma. János elmondta, versenyekre már nem járnak, de vasárnaponként kimennek a határba motorozni, de nagy örömükre a településükön van egy krosszpálya is, oda is rendszeresen járnak, János gondozza a pályát. Fiát olyannyira érdeklik a motorok és a kerékpárok, hogy azokat már javítgatja is. Gépészszakmát szeretne választani, tervei szerint Kiskunfélegyházára fog középiskolába járni.

Kutasi Jánosnak jelenleg több mint 20 Simson motorja van. Sokan ismerik már, és sokan is hordják hozzá motorjukat javítás céljából. Mint elmondta, főleg az általános iskolai ballagás környékén szaporodik meg a munkája, akkor több fiú kap ilyen motort a szüleitől ajándékba, hiszen 14 éves kortól már lehet ötven köbcentiméteres motorra jogosítványt szerezni. Jánostól azt is megtudtuk, hogy a fiatalok körében az S51-es típus a legnépszerűbb, az idősebbeknél pedig a Swalbe a legkedveltebb, mert szél ellen is véd.

– Régi, öreg motorok, de megbízhatóak, nem olyanok, mint a mostani elektromos kerékpárok. Azokból ötven év múlva nem lesz már semmi. Ezeket a motorokat már nem gyártják, alkatrészt viszont lehet még kapni hozzájuk. Igaz, nagy része kínai utángyártott, de a börzéken még eredeti német alkatrészeket is lehet találni – mondta a tiszaalpári gyűjtő.

– Mindegyik motor rendelkezik adattáblával, amin feltüntetik a gyártási évet, ezzel lehet beazonosítani. A régiek kényszerhűtésesek voltak, a menetszél hűtötte a motort – osztotta meg Kutasi János, aki szerint ezek a fajták sokkal hosszabb élettartamúak voltak. Van olyan kilométerórája, amiben 30–40 ezer kilométer is van.

Arra a kérdésre, hogy milyen sebességgel tudnak menni ezek a motorok, a szakember azt válaszolta, hogy tuningolásfüggő. Ugyanis az ötven köbcentimétert meg lehet emelni akár hetvenre is, amivel komoly eredményt lehet elérni. Alapesetben 40 kilométer per órás átlagsebességgel lehet a Simsonokkal közlekedni, de feltuningolva akár százzal is. Kutasi János azt mondja, hogy az eredeti a jobb, mert ha feltuningolják, akkor szinte mindent ki kell benne cserélni, igaz, erősebb is lesz a motor pár lóerővel. Végezetül János elmondta, hogy van olyan motorja, amit semmi pénzért nem adna el, annyira hozzánőtt már. Ameddig tud alkatrészt beszerezni, addig szeretné javítani, felújítani a Simsonokat.