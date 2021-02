Ingyenesen elérhetővé tette előadásait a félegyházi pszichológus

A világjárvány okozta nehézségek egyre jobban megviselik az embereket. Egyre többen hiányolják a személyes találkozásokat, válnak sodródóvá, ugyanakkor keresik a fogódzókat és a támogatást. Többek között nekik próbál segítséget nyújtani dr. Domján Mihály pszichológus ingyenes, internetről letölthető előadásaival. Hogy mekkora szükség van ezekre, az is bizonyítja, hogy a Szorongáscsökkentés a hétköznapokban című hanganyagát több ezren hallgatták meg eddig.

A világjárvány a félegyházi pszichológus, dr. Domján Mihály életét is átírta, számtalan előre betervezett előadása, illetve egyéni tanácsadása maradt el. A pszichológus kezdetben elutasította az internet nyújtotta lehetőségeket, így az online konzultációkat és előadásokat is. Ám a járványhelyzet rákényszerítette arra, hogy nyisson az újdonságok felé. Gyorsan beletanult és ma már nagyon jól alkalmazza a legmodernebb vívmányokat. A pandémia okán születtek meg az úgynevezett podcastok is. A podcast olyan hanganyag (ritkábban videóanyag), amit készítője az interneten tesz közzé. Olyan rádióadás-szerű tartalom, ami feltöltést követően online érhető el és hallgatható meg például futás, főzés, vezetés vagy vasalás közben. Egyes internetes anyagok azonban előfizetésesek.

Domján Mihály előadásait viszont ingyenesen tette közzé, azzal a céllal, hogy másokon segítsen.

A podcastok elkészítésében Zakar Anita félegyházi rádiós műsorvezető segíti. Domján Mihály őszintén beszámolt arról is, hogy az első néhány felvétel után úgy érezte, hogy nem folytatja tovább, mivel nagyon kevés visszajelzést kapott. Zakar Anita lelkesedése azonban túllendítette a holtponton és tovább folytatták a felvételeket. Kitartásuk nem volt hiábavaló, mert a tizedik podcast megtörte a jeget és megindultak a visszajelzések is. Mindenfajta fórumon és csatornán elindultak a köszönőlevelek, személyes élmények, történetek szerte a nagyvilágból – mesélte a baon.hu-nak Domján Mihály. Azt is elmondta, hogy bár a felvételek kötetlen beszélgetésnek tűnnek, ám egy-egy előadást többórás felkészülés előz meg, de ha a téma megkívánja, akkor akár több estét is eltölt a szakmai ráhangolódással.

Domján Mihály és Zakar Anita már huszonhárom előadást tett közkinccsé. A legújabb felvételekkel pedig a fiatalabb korosztályt szeretnék megszólítani. A visszajelzések alapján ugyanis nagyon sok olyan témajavaslatot kaptak, amelyek a huszonéveseket érintik. A számukra készülő motivációs podcastok elsősorban a pályakezdés nehézségeit, a szerelmi csalódást, az önállósodást és a külföldi munkavégzést érintő problémákat dolgozzák fel.

Domján Mihály arra a kérdésre, hogy miért dolgozik ingyen, a következő választ adta: – Azt gondolom, hogy aki ad, az kap is! Nem lehet mindig mindent a pénzen mérni.

Jelenleg sokkal többet jelentenek nekem a visszajelzések, az új emberi kapcsolatok, a kedves gesztusok, mint a pénz.

Ugyanakkor nagyon fontos számomra, hogy most, a világjárvány idején segítsem az embereket, hogy érezzék, nincsenek egyedül. Számomra ez egy misszió.

Az érdeklődők számos téma közül válogathatnak. Így például Van kiút a félelmekből, Szorongáscsökkentés a mindennapokban, Konfliktuskezelés, A hálaadás mint méregtelenítő eszköz, Motiváció a mindennapokhoz, Hittel minden a javadra válik, Megbocsátás önmagamnak, A maximalizmus és a megfelelések elengedése témában hallgathatják meg Domján Mihály előadásait, melyek négy helyen – a YouTube-, Spotify-, Apple Podcasts-, illetve a Google Podcasts-csatornán – érhetők el.