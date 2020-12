Ha azt hitted, már semmi sem hiányzik a konyhádból, tévedtél!

Az egészséges életmód megkerülhetetlen és örök kérdése a táplálkozás. Folyamatos vita zajlik arról, hogy hányszor étkezzünk egy nap, melyik napszakban mit szabad enni, milyen nyersanyagoknak kell belekerülnie vagy épp kimaradnia az étrendből. A különböző fajta diéták palettája egyre változatosabb, a legnépszerűbbek listáján szereplők évről évre cserélődnek, de van, ami sosem változik: a nap legfontosabb étkezése még mindig a reggeli.

Van, aki a kiadós tojásos-húsos villásreggelik híve, míg egyesek inkább édesebb ízekre vágynak a nap elején, sokan inkább egy szendvicset dobnak össze, de olyanok is akadnak, akik a nagy rohanásban sajnos rendre kihagyják ezt a fontos étkezést. Utóbbiak táborából annak idején egész biztosan jócskán lefaragott a müzlik és gabonapelyhek megjelenése az élelmiszerboltok polcain. Ez a közönségkedvenc idővel olyan széles körben elterjedt, hogy ma már az egyetemistától kezdve, a fiatal párokon át, a nagycsaládosokig mindenki háztartásában megtalálható. A müzli egy igazán kielégítő, mégis villámgyors reggeli, amit akár kutyafuttában is el lehet fogyasztani.

Egyetlen praktikus szempontot mégis gyakran figyelmen kívül hagynak a gyártók: a tárolás.

Biztos mindenkinek ismerős a hajnali órákban kiszakított zacskó, a konyhapulton szétszóródó reggelink látványa, és az érzés, hogy még el se kezdődött a nap, máris tönkre ment minden. Aki járt már így azért, aki nem szeretne így járni, azért fog örülni ennek a fantasztikus konyhai kiegészítőnek!

A dupla tartályos müzli adagoló amellett, hogy rendkívül praktikus, még a konyhát is feldobja, nem is beszélve arról, hogy félálomban is könnyedén kimérhetjük vele reggeli müzli adagunkat.