Ebben a helyzetben különösen fontos megbecsülni az apróbb örömöket is

A koronavírus-járvány meggátol minket abban, hogy a megszokott módon éljük az életünket. A bevezetett korlátozások miatt este nyolc után csak munka okán járhatjuk az utcákat, bezártak az éttermek, színházak, szórakozóhelyek. Vajon milyen hatással vannak ezek a korlátozások az életünkre, és hogyan tudjuk betölteni a személyes találkozók hiánya miatt keletkező űrt? Dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvossal beszélgettünk arról, hogy mit tehetünk saját magunk és családunk lelki egészségének megőrzéséért.

Nem elég, hogy rettegünk a vírusfertőzéstől, de teljesen megváltozik a napi rutinunk is a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt. Több új szokást és megküzdési módot kell kialakítanunk egyszerre.

A bezártságnak jelentős pszichés hatásai lehetnek,

az idegességtől kezdve az alvászavaron át, a depresszióig, és ugyanolyan komolyan veendők, mint a vírusfertőzés. A szeretteinktől, barátainktól való elszigeteltség, a megszokott fizikai aktivitás hiánya, illetve a tudat, hogy a járvány mennyi minden más dologtól megfoszt minket, komoly pszichés terhet ró ránk.

A járványhelyzet ugyan gátolja az emberi kapcsolatok szokásos módjait, de rajtunk múlik, hogy mennyire használjuk ki a lehetőségeinket. Dr. Mátyás Edit pszichoterapeuta szakorvos szerint a személyes találkozókat nem lehet semmivel sem pótolni, de a technika adta lehetőségek révén online, telefonon tudjuk egymással tartani a kapcsolatot.

Ebben a helyzetben még inkább ápolni kell a családtagjainkkal, barátainkkal, kollégáinkkal kialakított jó viszonyt,

kerülni kell, hogy esetleg rajtuk vezessük le a feszültségünket. Sokan viszont pozitívan arra használják a helyzetet, hogy újra felvegyék a kapcsolatot a rég nem látott barátaikkal.

A szakorvos szerint fontos a szabadidős tevékenység is, az, hogy aktívak legyünk, kiéljük a kreativitásunkat és hasznosnak érezzük magunkat. Néhányan például a szabadban, sporttevékenység közben egy kis időre összefutnak a barátaikkal, mások pedig előveszik rég elfelejtett hobbijukat. Sok nő elkezdett újra kötni, varrni, horgolni, ezek mind kreatív tevékenységek, melyektől kikapcsolódunk, és így jobban érezzük magunkat – mutatott rá a szakember.

Az interneten sok érdekeset olvashatunk, de manapság már rengeteg álhír is terjed a világhálón, és ezek csak még jobban fokozzák a félelemérzetünket, ezért ha tehetjük csak megbízható oldalakon olvassunk híreket – javasolja Mátyás Edit.

– Ahol egyébként is problémák vannak a kapcsolatban most kiéleződhetnek – hívja fel a figyelmet a szakember.

Sokaknak különösen nehéz, ha home officeban dolgoznak, hiszen ha valakinek a gyermeke is otthon van, nem tud egyszerre több feladatra koncentrálni.

A szakember szerint fontos, hogy a feladatokat elosszák a családban, hiszen ezzel is elkerülhetők konfliktusok.

A szakorvos szerint, most ugyan kevés a feszültséglevezetési lehetőség, de a kocogás, séta, gyaloglás segít ellazulni és kiszellőztetni a fejünket.

– Ha észrevesszük magunkon, hogy visszahúzódnánk, halogatjuk feladatainkat, a telefonhívásokat, fontos hogy pont az ellenkezőjét tegyük, lendüljünk át a halogatáson. Ezt könnyű mondani, de nehezebb megtenni, Az segít, ha arra gondolunk, mennyivel jobban, könnyebben fogjuk érezni magunkat, amikor sikerült túljutnunk egy-egy ilyen feladaton – mondja a szakember.

Fontos, hogy figyeljünk magunkra, merjünk segítséget kérni

akár a környezetünkben levőktől, akár szakembertől, mert a tartós depresszió akár testi tüneteket is okozhat.

– Az immunrendszer és a hangulati életünk között összefüggés van, emiatt is fontos, hogy ne csökkentsük az aktivitásunkat, a kreativitásunkat éljük ki, és végezzünk valami olyan tevékenységet, amitől hasznosnak érezzük magunkat – részletezte Mátyás Edit.

A pszichoterapeuta fontosnak tartja, hogy jobban odafigyeljünk szeretteinkre és azokra a dolgokra, melyek örömet okoznak nekünk, vagy másoknak. A szakember ezért arra biztat mindenkit, hogy próbáljunk meg a meglévő pozitívumokra fókuszálni, és megbecsülni az apróbb örömöket is.

Képünk illusztráció.