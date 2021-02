Csányi Rudolf makettjeivel illusztrálják a rendőrségi híreket

Csányi Rudolf nagy gyűjtő, aki bélyegekkel kezdte és járműmakettekkel folytatta. Vonzódik a kékvillogós-modellek iránt, de azokért a normál makettek árának a többszörösét kérik. Mivel türelmes és jó kézügyességű, elkezdte maga átalakítani ilyenekké az alapmodelleket. Ma már az ő makettjeivel illusztrálják a borsodi rendőrség sajtóhíreit.

A kocséri Csányi Rudolf fiatalkorában hivatásos pályára szeretett volna lépni, ezért jogi szakra jelentkezett, de az élet közbeszólt, mert egy gyerekkora óta vele lévő betegség miatt nem tudott felvételizni. Később, jó kézügyessége és türelme miatt, műszerészként helyezkedett el.

A néhány évvel ezelőtt kerekesszékbe kényszerítő betegsége mellett hobbijai is végigkísérték életét: több mint másfél évtizede lelkes természetfotós, később intarziaképeket készített és gyufaszálakból, illetve fogvájókból épített különböző épületeket. Mindemellett nagy gyűjtő. Bélyeggel kezdte és járműmakettekkel folytatta.

Csányi Rudolf azon kevesek közé tartozik, akik számára jót is hozott a járványidőszak:

a bezártság miatti unalom miatt új területekre merészkedett.

Bizonyára a katona édesapa hatása is, hogy a magyar és különböző nemzetek kékvillogós-járművei­nek méretarányos példányait kezdte gyűjteni még évekkel ezelőtt. Mivel azonban ezek ára sokszorosa egy civil maketténak, úgy gondolta, hogy – a kézügyessége és a türelme adott, és egyébként is be van zárva – maga készíti el ezeket. Így több száz darabos gyűjteménye csaknem félszáz saját kezűleg kék villogósra átalakított makettel gyarapodott tavaly óta.

A megvásárolt, általában egyszínű makett átalakítása három-négy nap folyamatos munkába kerül, új alapszín festésével ez még több lehet.

Az alapmodelleket makettautó-üzletből szerzi be, és szükség esetén átfesti, majd jöhet a matricázás. Az autó valósághű matricáit képszerkesztő programmal tervezi meg, majd kinyomtatja, vízbe áztatja és lakkal viszi fel azokat helyükre. A villogókat műgyantából vagy ledekből, a fényhidakat pedig vonalzóból készíti, melyeknek üvegfestékkel ad kék és piros színt. A szirénához kiváló alapanyag a légpuska sörétje.

Legelső átalakítására egyik kedvenc filmbeli karaktere, a Bujtor István által megszemélyesített Ötvös Csöpi inspirálta, az ő rendőrségi Ladáját formázta meg először. Amit azután házi stúdiójában a Balatonnal és Bujtor szobrával a háttérben fényképezett le.

Azóta több mint félszáz új autó született és a repertoár is bővült. Leginkább a rendőrautókhoz vonzódik, de számos korszak több társhatóságának autói is kikerültek keze alól. Régi mentőautókat, a katasztrófavédelem járműveinek kicsinyített másait, rendőrségi Ladákat, Warszawákat, Moszkvicsokat, Volgákat, a rendszerváltást követően megjelent Mercedeseket, a holland és magyar mentőszolgálat mentőhelikoptereit is elkészítette. Nem csak a magyar hatóságok járgányai ihletik meg. Alkotott már német, osztrák, belga, szlovén, litván, bosznia-hercegovinai, horvát, svéd, amerikai és dubaji hatósági járműveket, legutóbb pedig egy ausztrál rendőrautót is.

Több márkakereskedővel is tartja a kapcsolatot, akiktől értékes makettet kapott átalakításra. Így készült el egy másik büszkesége, a Volvo XC60-as svéd rendőrterepjáró, de

fontos alkotásának tekinti a Terrorelhárítási Központ Q7-es Audi terepjáróját, vagy a bangkoki kommandó szintén Audi márkájú terepjáróját is.

Csányi Rudolfra a rendőrség is felfigyelt munkássága miatt. Ma már a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság stratégiai partnere: az ő makettjeivel illusztrálják a különböző balesetekről, bűnügyekről hírt adó sajtóközleményeiket.

Nagy vágya, hogy a magyar rendőrség Suzuki Vitaráját is megalkothassa. Bánata, hogy annak makettváltozata túl drága ahhoz, hogy rokkantnyug­díjából megvásárolhassa.