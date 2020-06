A múlt században készült családi fotókból válogattunk

Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk a Petőfi Népe múltidéző sorozatának felvételeiből. Ezúttal a családi fotókból válogattunk.

Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re.

Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes.

Szülői szeretet

Kecskemétről Fodor Sándorné Szabó Mária régi családi fotója az 1980-as évek közepén készült. A képen édesanyja, Steixner Anna látható középen, mellette húga, Mária, öccse József, valamint sógornője, Szabó Pálné és annak húga, Mária látható.

Tanyaavató

Mélykútról Kiss Györgyné Kuris Jolán régi családi emlékei közül mutatjuk be ezt az 1996-os felvételt. Olvasónk 1995-ben vásárolt meg egy romos tanyát, melyet felújítottak. Amikor végeztek a munkálatokkal, tanyaavatót tartottak, ami nagyon jól sikerült.

Családi emlék

Kecskemétről érkezett egy kedves családi fotó, melyen 1941-ben látható Dutka Mihály feleségével, Nagy Rozáliával, valamint lányával, vejével és unokáival.

Keresztelő után

Lakitelekről Seres Jánosné fényképe 1988-ban készült egy keresztelő után. A fényképen látható: a két nagymama, Hajagos Jánosné és Polgárné Haludka Julianna, valamint Seresné, Hajagos Istvánné és a kisbaba, Hajagos István.

Unokák

Kiss Györgyné Kuris Jolán régi családi fényképei között található ez a két felvétel, mely unokáit örökítette meg. Az elsőn 1988-ban fia látható két gyermekével, Gyurcival és Tamással. A második fénykép 1994-ben készült. A három fiúunoka után jött Pannika, akit a nagymama éppen felkapott.