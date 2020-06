CBD olaj – Segít-e a leszokásban?

Leszokni a cigizésről nem egyszerű. Sajnos sokan már fiatalon elkezdik és hosszú éveken keresztül hódolnak szenvedélyüknek.

Mindenki jól ismeri a dohányzás káros hatásait, azonban mint élvezeti cikk továbbra is nagyon sokan használják a cigarettát. Meglehetősen sok dohányzásról leszokást segítő terméket találunk például a patikákban, de sokan arról számolnak be, hogy ezek nem oldják meg a problémájukat teljes mértékben. Hiába ragasztják fel a nikotintapaszt vagy rágnak nikotinos rágót, attól még ugyanúgy rá szeretnének gyújtani egy szál cigarettára. Sokkal nehezebb leszokni akkor ha van még valamilyen további szenvedélyünk is, mint például a kávézás vagy az alkohol fogyasztása. Ezek mellé nagyon jól passzol a cigaretta és sokan vannak olyanok, akik el sem tudják képzelni életüket a kettő kombinációja nélkül.

Mivel a CBD olaj egy meglehetősen új termék a piacon, folynak a vele kapcsolatos kutatások, viszont nem sokat állíthatunk pontos hatásmechanizmusáról, illetve arról sem, hogy milyen módon segíthet a dohányzóknak a leszokásban.

A CBD olaj hatásmechanizmusának tanulmányozása során fontos azt megértenünk, hogy mivel ez is, hasonlóan például a kávéhoz, cigarettához vagy az alkoholhoz jutalommal szolgál agyunk receptorai számára. Segíthet azok áthuzalozásában, amikor is azok valamilyen jellegű ingerlése vágynak.

Tehát tulajdonképp arról van szó, hogy bizonyos esetekben a CBD olaj segítségével csökkenthetjük a sóvárgást, amelyet mondjuk a nikotin után érzünk. Végeztek továbbá olyan tudományos kísérletet is, amelynek keretében dohányzókkal lélegeztettek be CBD olaj tartalmú gőzöket. A kísérleti alanyok csoportját kétfelé osztották. Az egyik csoporttal valóban CBD olaj tartalmú gőz lélegeztettek be, a másikkal pedig CBD olajat nem tartalmazó gőz lélegeztettek be. Azt találták, hogy a CBD olajat tartalmazó gőzt belélegző csoport tagjai egy hét után 40%-al csökkentették cigaretta fogyasztási adagjaikat.

Ez egy különösen érdekes kísérleti eredmény és ennek nyomán kaptak szárnyra az ilyen irányban folytatott kutatások is.

A tudósok szerint a CBD olaj fogyasztása segíthet a dohányzásról való leszokásban, hiszen képes arra, hogy bizonyos élethelyzetekben agyunkat arra késztesse, hogy a jó dolgokat a CBD olaj fogyasztásával és ne a dohányzással kapcsolja össze. Gondoljunk bele, gyakran van az, hogy dohányzási szokásainkat fizikai hellyel vagy valamilyen élethelyzettel kötjük össze. Ha ezekben az élethelyzetekben CBD olajat fogyasztunk cigarettánk elszívása helyett, egy idő után agyunkat képesek lehetünk átprogramozni és ezzel a cigaretta iránti sóvárgásunkat csökkenteni.

A kísérlet során a két csoport tagjai előtt a dohányzás pozitív fényben feltüntető képeket mutattak be, majd azt mérték, hogy a CBD olajat fogyasztó csoport tagjai jóval kevésbé reagáltak ezekre az ingerekre aktív módon, ezáltal képesek voltak a később elfogyasztott cigaretta mennyiséget csökkenteni. A CBD olaj az Egyesült Államokban hatalmas népszerűségnek örvend, ahol sokan a hagyományos cigaretta helyett szívják a CBD olaj tartalmú elektromos cigarettákat.