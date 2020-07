Az életmentésbe is besegít a lelkipásztor

A lelkipásztori szolgálat mellett mentőápolóként is segíti a bácsalmásiakat Huszák Zsolt plébános.

Többségében pozitív volt az emberek reakciója, amikor megtudták, hogy Huszák Zsolt plébános szabadidejében mentőápolóként segít a bácsalmási orvosi ügyeleten. A 37 éves, bajai születésű plébános a híveknek, a bácsalmásiaknak szeretne segíteni ezzel a tevékenységével.

– Közvetlen családom nem igazán volt vallásgyakorló. Talán a dédnagymamám volt az egyetlen, aki példát tudott nekem mutatni ezen a téren. Én felnőttként részesültem a keresztség szentségében, 21 évesen lettem bérmálkozó. Azt hiszem, ekkor mondtam ki először magamnak, hogy pap szeretnék lenni. Boldog párkapcsolatban éltem, aztán diploma is került a kezembe, a közös jövő megalapozásán fáradoztam. Terveim voltak, melyekben házasság, családalapítás is szerepeltek. Tehát életem ezen állomásához nem kudarc, csalódottság, szerelmi bánat vezetett – ahogyan azt a mai világban sokan gondolják –, hanem Isten hívó szava. Hivatásom története nem egy eseményhez kötődik, egész eddigi életem az, amely folyamatosan tovább íródik. Isten szívembe írta az Ő tervét, talán már kisgyermekkoromban. Közel két évtized kellett ahhoz, hogy ezt felismerjem – mondta el Huszák Zsolt.

A plébános idén augusztusban kezdi meg tizedik szolgálati évét, négy éve szolgál Bácsalmáson. Gyerekkorában titokban arról álmodozott, hogy milyen jó lenne, ha egyszer ott lehetne plébános. Semmit nem tett az ügy érdekében, s Isten úgy intézte, hogy így legyen – vallja. Mindig is otthon érezte magát a városban. Mint elmondta: nem volt könnyű az elején, de mára már kialakultak olyan baráti, ismerősi kapcsolatok, melyek révén könnyebb az újabb és újabb kihívások elé állni.

Hosszú távú céljai közé tartozik a közösségi szemlélet fejlesztése, az egyházi tanítás, a krisztusi értékrend közelebb vitele az emberekhez, illetve azon falaknak és előítéleteknek, sztereotípiáknak a lebontása, amelyek a pap személyét övezik. Természetesen mindenekelőtt arra törekszik, hogy egyre hitelesebben tudja képviselni mindazt, amire az Isten elhívta. Igyekszik megtalálni azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyek segítségével könnyebben elérhető és megszólítható a ma embere.

A személyes indíttatásai mellett többek között ezek a célok sarkallták arra Huszák Zsoltot, hogy elvégezzen egy kétéves mentőápolói képzést.

A helyi orvosi ügyelet munkájába szeretne bekapcsolódni, kizárólag alkalmi, beugró jelleggel. Emellett elsősegély-oktatásokban és egy-két helyi rendezvényen is részt szeretne venni a jövőben, amelynek – úgy véli – szintén közösség- és „papképformáló” szerepe lehet.

Mint azt Huszák Zsolt elmondta: számára továbbra is a papi hivatás az első, az a legfontosabb, hogy az egyházközségben helyt tudjon állni, de a megszerzett végzettséggel is lelkipásztori céljai vannak. Az ügyeleti munkában akkor vesz részt, ha szükség lesz segítségre, helyettesítésre. A végzett szolgálatért – bármi legyen is az – kapott esetleges díjazást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjának fogja felajánlani, a rászorulók támogatására, illetve egyéb jótékony célokra.

Huszák Zsolt elmondta: rengeteg pozitív visszajelzést, elismerést, bátorítást kapott törekvései kapcsán.

– Jólesett, de ahogy írtam is a rólam megjelent egyik cikk margójára: Istené a dicséret és dicsőség! És akik ismernek, azok tudják, hogy ez nálam nem egy álszenteskedő szlogen, hanem valóban így is gondolom – mondta a bácsalmási lelkipásztor.