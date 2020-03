Az alkotás öröme sokat segíthet a diákoknak a házi karantén alatt

Az alkotás, az alkotás szabadsága sokat segíthet a karanténban. A diákok néhány percre, órára megfeledkezhetnek a vírusjárványról, az élet nehéz pillanatairól.

A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában Csúzdi Szabó Erika művésztanár évek óta sikerrel és eredménnyel vezeti a grafikaszakkört, és tartja meg rajzóráit. A vírusjárvány miatt új kihívások elé állt a tanárnő, de gyorsan átlépett az akadályokon és folytatja a művészi oktatást a világhálón keresztül.

– Átálltunk az otthoni tanulásra digitális eszközökkel, ami új, de szervezetten működik – mesélte. – Kicsit időigényesebb, át kell állni egy más szemléletrendszerre. Igazodnunk kell az új feltételekhez, el kell fogadnunk, hogy most minden másképp működik, de úgy gondolom, így is hatékony lehet az oktatás – jegyezte meg a tanárnő.

Az alkotáshoz minden adott a gyerekek otthonában is. Amint kiderült az iskola bezárása, a családok azonnal hazavitték a rajzoláshoz szükséges eszközöket.

– A diákjaim kapnak gyakorlati és elméleti feladatot egyaránt. Az elméletet tekintve most például a nyolcadikosok Csontváry Kosztka Tivadar életrajzát kapták meg feladatul, és remekül boldogulnak vele. Nagyon jó esszéket írnak róla és a munkásságáról. Gyakorlati oldalról pedig különböző feladatokat kapnak, melyeket nagyon szépen elkészítenek.

Csúzdi Szabó Erika nemcsak a tanórai keretek között oktatja a rajzot, hanem szakkörön is. Ez is jól működik távok­tatásban.

– Diákjaim ugyanúgy megkapják a feladatokat, az alkotásokat lefotózzák és visszaküldik nekem. Ha kérdésük van, interaktív vagyok, bármit megbeszélhetünk távoktatás keretében is – részletezte a tanárnő.

A művészi alkotás vagy egyszerűen csak a rajzolás, az alkotói munka nemcsak a gyerekeknek hasznos ebben a feszült légkörben, hanem a felnőtteknek is, ha egyáltalán jut erre idejük.

– Az alkotás csak előnyére válik mindenkinek. Legalább annyi időre se gondol a járvány­helyzetre. Bár a szülőknek nem hiszem, hogy túl sok idejük maradna alkotásra, hiszen a háztartás, a gyerekek felügyelete és a home office mellett csak keveseknek adatik meg a pluszszabadidő. De ha mégis, csak ajánlani tudom az alkotás örömét – mondta a tanárnő.

A távoktatás a tanároknak is egy új helyzet

– A Szent Imre iskolában egy nagyon jó kollektíva működik, segítjük egymást ebben a nehéz helyzetben is. A számítástechnika-tanár oktatóvideókat készített nekünk, hogy minden gördülékenyen menjen, de emellett is folyamatosan tartjuk egymás között a kapcsolatot, segítjük egymás munkáját. Ebben a távoktatásban senkinek sincs még nagy tapasztalata, ezért is fontos, hogy összefogjunk. Szerintem jó úton járunk – jegyezte meg.

A rajzversenyek is interneten zajlanak

Csúzdi Szabó Erika és tanítványai évek óta sikeresen szerepelnek nemzetközi rajzversenyeken. Ezekben is sok változás történt. A nemzetközi versenyek eredményét most csak az internetes felületeken adják közre, az ünnepélyes eredményhirdetések őszre tolódnak. Akárcsak a beadási határidők.

A tanítványok ugyanúgy készülhetnek a nemzetközi és hazai rajzpályázatokra, a tanárnő a világhálón keresztül minden segítséget megad ehhez.

– Most egységben az erő. Mint egy rózsafüzér, mi, tanárok is egy-egy rózsafüzérszemet képviselünk. Össze kell fognunk, és a Jóisten megsegít minket! – mondta végül a tanárnő.