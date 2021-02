A rendszeres kerékpározás hatása az egészségünkre

Sokunkban már régen érlelődik a gondolat, hogy szeretnénk valamilyen sportot űzni, azonban nem tudjuk eldönteni, melyik az igazán nekünk való. Ha még emlékszünk arra, amikor szép időben, még gyerekkorunkban felpattantunk a színes kis biciklinkre, és nekivágtunk az utcáknak, ugyan miért ne tehetnénk meg ugyanezt, csak ezúttal komolyabb célok kitűzésével? Ebben a cikkben összefoglaljuk a kerékpározás az egészségre gyakorolt jótékony hatásait.

A kerékpár nem más, mint emberi erővel hajtott kétkerekű jármű, amelynek létezik egy- (monocikli) és háromkerekű (tricikli) változata is. A kinézete, a felszereltsége a folyamatos innovációnak köszönhetően a 19. század óta fokozatos átalakuláson megy keresztül. Ennek eredményeként napjainkban már direkt sportolásra kifejlesztett bringát is lehet vásárolni a bringás szaküzletekben. Ez utóbbi legkedveltebb típusát, a Mountain bike-ot az 1970-es években találták fel.

A bringázásnak rengeteg előnye van. Sokan használják a környezettudatosság fontossága miatt az autó, a tömegközlekedés kiváltására, emellett akár csak egy hétvégi kikapcsolódáshoz is nagyon jó társ lehet. Kisgyerek, felnőtt, és nagyszülő is egyaránt használhatja. Viszont a kerékpárra ne csak, mint használati eszközre tekintsünk, ugyanis a folyamatos használata legfőképpen a szervezetre gyakorolt pozitív egészségügyi hatása miatt ajánlatos.

A legoptimálisabb természetesen a mindennapi sportolás, azonban Budapesten és a nagyvárosokban a légszennyezettség miatt ez nem mindig előnyös (itt mindenképpen meg kell említenünk a speciális kerékpáros maszkokat, amelyeket pont erre a célra fejlesztettek ki: az intenzív mozgás miatt ugyanis gyorsabban vesszük a levegőt, ezáltal több szmogot is lélegzünk be. A maszk ilyenkor jön jól, amennyiben a városban használjuk a kerékpárt, pl. munkába járáshoz, vagy futárként dolgozunk). Sokan éppen ezért javasolják, hogy a meleg elmúltával fordítsuk figyelmünket a kerékpárutak felé. Napjainkban már Magyarországon is rengeteg kerékpárút és túraszervező van, amelyek igen jó és változatos programokat kínálnak. Ilyen pl. a balatoni kerékpárút. Érdemes szerveznünk akár több napos kerékpártúrákat is, akár egyedül, akár a családdal, vagy egy nagyobb társasággal megtéve a hosszabb távokat. EZ csapaépítés gyanánt sem utolsó szempont.

A kerékpározás az aerob mozgásfajták közé tartozik, vagyis ugyanazt a mozgássorozatot ismételjük egymás után, ezáltal dinamikus mozgás alakul ki a folyamatos tekerés mellett. Ennek következtében nő a pulzusszám, emelkedik a vérnyomás, illetve a vérkeringés is megélénkül. Ennek következtében kevesebb idő alatt a sejtekbe több oxigén jut el. Bringázás közben testünk összes izmait megmozgatjuk, ezért kifejezetten ajánljuk pl. fogyni vágyóknak, hiszen több kalóriát lehet égetni vele, mint egy konditermi súlyzós edzés során.

Kalóriaveszteség a megtett kilométerek függvényében

21 km/h: 522 Kcal

30 km/h: 720 Kcal

És akkor még a jó alakról nem is beszéltünk, legfőképpen a combok, a vádli, a farizom, és a csípő erősödik a mozgás során. De nem csak ezeket az izmokat segíti, hanem az alsóhátat is, emiatt a hát- és gerincproblémákkal küszködőknek kifejezettem javasolt a bringázás. Emellett a rendszeres kerékpározás a terhelőképességet, teljesítőképességet is javítja.

Amennyiben túlsúlyos vagy, esetleg ízületi problémáid vannak, akkor is érdemes ezt a sportot választani, mivel a kerékpározás alatt végtagjaid nincsenek annyira igénybe véve, mint a legtöbb mozgásforma során. Vagyis a kerékpározás az a mozgásfajta, ami egyaránt kiválóan hat a testre és a szervezetre. Egyszerre zsírt éget, erősíti az izomzatot és javítja az állóképességet. A szív és a tüdő jó működésében is fontos szerepet játszik. Bizonyított tény, hogy csökkenti a szívinfarktus kialakulását is. Az aktív életvitel és a rendszeres mozgás nagyon fontos, ez a fajta életmód az immunrendszert erősíti, ezáltal a baktériumok, fertőzések, vírusok ellen is jobban védve vagyunk.

Minden sportnak megvannak a maga előnyei, pozitívumai. Ugyanakkor miért ne választanánk olyat, ami ezek mellett még ki is kapcsol, és remek szórakozást is nyújt számunkra, ami nem csak a testet, hanem szervezetet is erősíti, emellett még feltölt lelkileg is? Az már másodlagos szempont, hogy alakformálás, kalóriaégetés, izomfelvitel miatt szeretnél sportolni, a hangsúly a rendszerességen van. Sportolj, tegyél minden nap az egészséged megóvása és a szervezeted erősítése érdekében.

Mi erre a célra a kerékpározást ajánljuk.