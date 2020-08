A pecázás lett a mindene az ordasi fiúnak

Kisgyermekkorában került kapcsolatba a horgászattal Ványai Gábor. Az ordasi fiatalember az évek alatt egyre többet tudott meg a pecázásról, a halakról és az ordasi Dunáról is. A 17 éves fiú egyik nagy álma, hogy eljusson a feeder országos bajnokságra.

Gyermekkorától érdekelte a horgászat az ordasi Ványai Gábort, ahogy a faluban hívják, Gabót. Lejárt a partra, nézte a horgászokat, s úgy 8-10 éves lehetett, amikor unokatestvére segítségével ki is próbálhatta a sokat látott fogásokat, érezhette, milyen, amikor belesimul a tenyérbe a bot, hogyan kell csomót kötni, a csalit felszúrni, s milyen, amikor a feszülő zsinór végén egyre közelebb kerül a zsákmány, s végül bekerül a szákba.

Ordason minden évben a falunapokhoz kapcsolódva rendeznek horgászversenyt a Dunán, Gabó tízévesen, élete első horgászversenyén második helyezést ért el. Talán ez volt, ami megpecsételte a sorsát, a horgászat lett az első és azóta is egyetlen szenvedélye.

Spiccbottal kezdett, rá két évre elkezdett fenekezni, de akkor még hobbiszinten. Aztán az évek alatt egyre többet megtudott a horgászatról, a halakról és az ordasi Dunáról is. Hol vannak akadók, hol milyen a meder, hol van iszapréteg.

– Nagyon szeretem végig a partot, legszívesebben a Malomrév környékén horgászok, de nincs kedvenc helyem. Nagyon jó időtöltés, egy fárasztó nap után lejön ide az ember, csend van, nem zavar senki senkit, hallgatom a madarakat, ahogy ugrik egy-egy hal, ennél jobb nem is kell – meséli.

A most tizenhét éves fiú kérdésünkre, hogy a horgászat mellett van-e más hobbija, jár-e bulizni, határozott választ ad.

– Nincs semmi más hobbim, nem járok buliba, abból a pénzből, amit arra költenék, inkább veszek egy orsót vagy bármit a horgászathoz – mondja.

Elárulja, komolyabb versenyen még nem volt, de a kö­zeljövőben nagyon szeretne eljutni egy nagy versenyre, a feeder országos bajnokságra.

– Ez a kitűzött cél, de ehhez még sokat kell gyakorolnom, sokat kell horgásznom – mondja, és miközben beszélgetünk a Duna-parton, ő azért közben teszi a dolgát. Szeme a boton, tekeri az orsót, teszi az etetőanyagot a kosárba, a horogra pinkit tűz, újra bedob, aztán ez a körforgás ismétlődik, annyi különbséggel, hogy néha horgot is kell pótolni, mert anélkül jön vissza a zsinór, máskor meg fickándozó, csapkodó halakkal, amiket megszákol. Kicsit több mint fél óra alatt két szép márna, néhány jászkeszeg került már a szákba.

Gyári etetőanyagot használ, kiegészítve pinkivel, hozzá magmixkeverék főtt kendermagból, búzából, csemegekukoricából, és persze néha gilisztát is. Beavat, hogy csontival nagy dévért, márnát, kukoricával inkább nagy testű halakat lehet fogni. A felszerelése sem a hobbikategória már, látszik, komolyan rátette a célkeresztet, hogy kitartó gyakorlással eljuthasson arra az országos versenyre. Profi kategóriás dunai feederbotot használ, dobósúllyal, versenyláda­boksz kiegészítőkkel, például kézmosó, tálca, top szet tartó, amin a tartalékbotok vannak.

– A versenyhorgászat igen költséges dolog, de a hobbipeca megfizethető. Kaptam horgászbarátaimtól is ajándékba dolgokat, de 80–90 százalékban én dolgoztam meg a saját felszerelésemért – mondja az ordasi fiatal.

– Tízkilós amur volt a legnagyobb fogásom két évvel ezelőtt, ugyanezen a Duna-szakaszon. Idén fogtam 7–8 kilós pontyokat, de voltak nagyon szép márnák, benne négykilós is, és nagy dévérek. Volt még egy nagyon szép eredményem. A Dunapataji Sporthorgász Egyesület minden ősszel rendez az ordasi Dunán versenyt, a tavalyin már felnőttkategóriában több mint 12 kg halat fogtam, az egy nagyon jó horgászat volt, márnák, jászkeszegek, koncérok akadtak terítékre – meséli büszkén Ványai Gábor.

Jó szakács és jó horgász szeretne lenni

Ványai Gábor most kezdi másodévét egy kalocsai szakközépiskolában, szakácsnak tanul. Korán fel kellett nőnie, édesapját két éve elvesztette. Hogy legyen a hobbira pénz, fűnyírást vállal a faluban, mint mondja, sokszor annyi a munka, hogy jó, ha hetente egyszer sikerül időt szakítania a horgászatra.

A beszélgetés során többször szóba kerül a budapesti Lipák András és Bakó Péter, akik a Maros–Walterland csapathoz köthetők. Velük úgy öt éve ismerkedett meg Gábor, aztán ez az ismeretség barátsággá erősödött. Gabó Lipák Andrást úgy említi, hogy ő a legjobb barátja, a második apukája, akivel mindent meg tud beszélni, és sok dolgot tanult tőle nemcsak horgászatról, hanem az életről is.

– Nagyon sok segítséget kaptam a falubeliektől és Andristól is, amióta nincs apu. Külföldön szakácsként dolgozó unokatestvérem, Jakab Robi és Andris is biztatnak a tanulásra, kitartásra. Sikeres ember szeretnék lenni, jó szakács és jó horgász – mondja Gábor.