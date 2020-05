A nemzetközi mester Bugacon tanulta a sakkozás alapjait

A koronavírusjárvány okán egy ideig a sakkversenyek is elmaradnak. Azért, hogy ne legyenek verseny nélkül a hazai sakkozók, a közelmúltban hiánypótló jelleggel elindult az első magyar online sakkcsatorna, a Hello Sakk, melynek egyik létrehozója és szakkommentátora a bugaci Juhász Barbara, nemzetközi mester.

Papp Gábor, a magyar női sakkválogatott szövetségi kapitánya már évek óta szorgalmazta az online magyar sakkcsatorna elindítását. Ötlete a karantén ideje alatt a valóságban is testet öltött.

– Bár még gyerekcipőben jár a kezdeményezés, de a lelkesedésünk töretlen – meséli Barbara, akitől azt is megtudtuk, hogy az élő közvetítéseket a Twitch-oldalán követhetik az érdeklődők. Ugyanakkor valamennyi adást a YouTube-csatornára is feltöltenek, hogy még többen láthassák a sakkversenyeket. Az online csatorna a sakk népszerűsítését szolgálja, tehát mindenkinek szól, aki tud és szeret sakkozni – részletezte Juhász Barbara. Mint mondta, a bemutató adásban a legjobb tíz női és férfi játékos küzdött meg egymással. A műsor célja az volt, hogy bemutatkozzanak, és felrázzák azokat a sakkozókat, akik otthon vannak. A bemutatkozó adás egyfajta show-műsor volt, de vannak úgynevezett akadémiák is, ahol konkrét témákban egy-egy meghívott vendéggel szakmai anyagokat vesznek fel a fiatal sakkozók és edzőik számára – sorolta a sakkmester.

Juhász Barbara örömmel számolt be arról is, hogy a közelmúltban rendezték meg az online csatornán a HUN-GER Games második felvonását, amelyben a magyar és német női B válogatott játékosok játszottak egymás ellen. A magyar csapat – Terbe Julianna, Havanecz Bianka, Juhász Barbara és Gaál Zsóka – fölényes győzelmet aratott a rangos versenyen.

Barbarától azt is megtudtuk, hogy nagyon eredményes időszakot tudhat maga mögött. Büszkén mesélt arról, hogy bekerült a hazai top tízbe, amivel régi nagy álma vált valóra. Innen már a következő lépcső, hogy bejusson a női válogatottcsapatba és hogy kijusson az olimpiára. Barbarának tervei megvalósításához nagy lendületet adott az is, hogy az elmúlt időszakban számos elismerést kapott. Másodszor vehette át tavaly a Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjat kitűnő tanulmányi eredménye alapján. Emellett a Semmelweis Egyetem jó tanulója, jó sportolója díját is elnyerte, valamint az Egyetem Sportolója díjat is átvehette.

Mindezek mellett a legnagyobb élmény az volt számára, hogy a női magyar válogatott tagjaként a Mitropa Kupán versenyezhetett és a csapat bronzérmes lett. (A Mitropa Kupa 1976 óta évenként megrendezett sakkcsapatverseny közép-európai országok válogatottai számára.) Ezt követően pedig az Egyetemi Sakk Európa-bajnokságon harmadik lett egy kétszeres világbajnok és egy többszörös Európa-bajnok mögött. Sőt megkapta a Bugac községért kitüntetést és a makói sakk egyesület igazolt játékosaként Makó város női sportolója díjat is átvehette. Hatalmas élmény volt számára az is, hogy részese lehetett az idei Év sportolója gálának. Szabó László főszervező, a Magyar Sakkszövetség elnöke kérte fel, hogy képviselje a sakkozókat a televíziós műsorban, amit Barbara örömmel vállalt. Mint mondta, élete egyik legszebb napja volt.

Barbara mindeközben a Semmelweis Egyetemen dietetikus diplomát szerzett és első publikációja is megjelent a Magyar Sakkvilágban, melynek fő témája a sakk és a táplálkozás összefüggései voltak.