A bajai Silver Fit edzőteremben idősebbek is emelgetik a súlyokat

Kutatások is bizonyítják, hogy aki dolgoztatja izmait, egészségesebb és tevékenyebb, boldogabb idős korra számíthat. Annyi izommal születünk, mint amennyivel meghalunk, több izmunk nem lesz, csak az a lényeg, hogy milyen állaga van. A Silver Fit edzőteremben Baján nem ritka, hogy a huszonéves edzők között idősebbek is emelgetik a súlyokat, edzésterv szerint végzik a napi gyakorlatsort.

– Az edzőterembe 20 évvel ezelőtt tulajdonképpen csak húsz-harminc év körüli fiatalok jártak edzeni. Egy-két olyan esetem is akadt, amikor látványos sikereket értem el, például agyvérzés után, vagy műtéteket követően, és amint ezt látták a környezetükben, utána egyre többen jelentkeztek, kérték a személyes segítségemet. Azt látom, hogy felbátorodnak az idősebb emberek is, mikor rájönnek arra, hogy ők is végre tudják hajtani a gyakorlatokat. A sikerélmény az háromszorosa náluk. Óriási visszajelzés, amikor tapasztalják, hogy jobban mozognak, már botok nélkül is tudnak járni. A leghálásabb közönség az idősebb korosztály, akik már tudják azt, hogy az én segítségemmel sokkal jobb minőségben és tovább tudnak élni – mondta el hírportálunknak Ralbovszki Valéria nemzetközi fitneszoktató. Szabóné Kővári Zsuzsa hatvanöt éves és egy éve rendszeresen edz. Csípőprotézise van, gerincferdülése, csontritkulása, enyhe asztmás tünetei is vannak, valamint szívritmuszavarral is küzd. Saját bevallása szerint nem akar már fitneszlady lenni, de az edzés megváltoztatta az életét.

– Valéria kedvesen fogadott, három hétig bemutatott minden gépet, utána a betegségeim alapján készített egy edzéstervet és jelenleg heti három alkalommal reggel hatkor az edzőteremben kezdem a napom. Másfél órán át tart az izommunka, nagyon szeretem a reggeleket, mert ilyenkor szabad a pálya. Orvosom észrevette, hogy valami változott és azt mondta, hogy abba ne hagyjam még véletlenül sem. Ha ott vagyok, semmi bajom nincs. Az edzőteremben nincs problémám a szívemmel, nincs légzési panaszom. Teljesen átalakulok, csak azzal foglalkozom, ami ott van. Soha nem gondoltam volna – mondta el örömmel Szabóné Kővári Zsuzsa.