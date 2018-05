Gyakoribb a nőknél a pajmirigybetegség

Bár a fő okot a genetikában érdemes keresni, az állapot az életmód következtében is kialakulhat.

A pajzsmirigy nem kielégítő működése vagy túlműködése a nők körében gyakoribb betegség – mondta Reismann Péter, a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájának adjunktusa péntek reggel az M1-en.

Az adjunktus szerint a pajzsmirigybetegség genetikai hátterű, és nem feltétlenül a hormonokkal hozható összefüggésbe, hiszen mind gyermekek, mind idősebb nők körében előfordul.

A pajzsmirigy-túlműködés egy autoimmun betegség, de például jód túlzott bevitele miatt is kialakulhat.

Hozzátette, a pajzsmirigy a szervek alapanyag-szükségletét elégíti ki, ha ezekből túl sok van a keringésben, akkor fokozódik a szervek működése. A tünetek között említette például a fokozott szívdobogást, a jó étvágy melletti súlyvesztést, a hasmenést és az alvászavart.

A pajzsmirigy alul- vagy túlműködése a petesejtek érését és a fogantatást is zavarhatja, így a meddőségi vizsgálatok során ezt is ellenőrzik. A betegség a férfiak esetében is hatással lehet a termékenységre – mondta Reismann.