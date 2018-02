Figyeljünk jobban egymásra a hidegben!

A Máltai Szeretetszolgálat a téli veszélyekre figyelmeztet a következő napok zimankói miatt.

A tartós havazást ígérő hideg napokban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mindenkit arra kér, hogy figyeljen oda környezetére, vegye észre a földön fekvő vagy a fűtetlen épületekben éjszakázó embereket, és hívjon hozzájuk segítséget.

A szervezet kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, ha valaki földön fekvő, átázott ruhájú, mozdulatlan embert lát az utcán, hívja a hajléktalanellátó diszpécserszolgálatot – Budapesten a 061 338 4186 számon – vagy a 112-es segélyhívót. A vidéki diszpécserközpontok elérhetőségei a http://www.diszpecserportal.hu/ címen találhatók.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak az utcán, hanem a fűtetlen lakásokban élők is veszélyben lehetnek. Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve maradt a villany, vagy nem látni a megszokott időben a szomszédot.

A szeretetszolgálat a téli krízisidőszakban az állandó éjszakai szállások mellett több ideiglenesen megnyitott menedékhelyen is fogadja az utcán élő embereket. Az intézményi ellátást elutasítókról a szervezet utcai gondozó szolgálata gondoskodik – közölte a szeretetszolgálat.

Borítókép: Pixabay