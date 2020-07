Ezeket a kirándulóhelyeket érdemes felkeresni

A Cserhát-hegységben található híres települések számos családi programot kínálnak a nyári hétvégékre. Hollókő mesenapot rendez, Mátraverebély-Szentkúton a gyerekek fegyelmezése nélkül is meghallgathatók a szabadtéri szentmisék, Ipolytarnócon pedig egyedülálló fatörzsbarlang-túrát szerveznek.

A világörökség részeként számon tartott Hollókő minden évszakban ideális kirándulóhely a családoknak tanösvényeivel, mesejátszóterével és a várral. Az ófaluban most ennél is többet kapnak a látogatók.

Az apró palóc házak között kincsvadászat, fakanálfestés, korongozás, kutyatánc-bemutató, a vár előtti téren lovaglás és íjászbemutató, a templom melletti Petőfi úton pedig termelői piac és kézműves vásár várja a családokat július 18-án, szombaton.

Pár kilométerrel odébb, az erdővel körülölelt nemzeti emlékhellyé nyilvánított Mátraverebély-Szentkút igazi csodatévő hely. A bazilikában található Szűzanya-szoborhoz és a kegyhely forrásvizéhez számtalan csoda kötődik. De már csak azért is érdemes vasárnaponként ellátogatni ide, mert a szabadtéri miséken, ahová zarándokok érkeznek az ország minden pontjáról, úgy hallgatható meg a szentmise, hogy a gyerekek is élvezik; nem kell őket fegyelmezni. Aki több napra tervez, az a hotelben is megszállhat, ahonnan számos túraútvonal, helyi látnivaló bejárható.

A világhírű, ősvilági Pompeji-ként is ismert Ipolytarnócon szinte minden hétvégére jut egy őslény-túra,

ahol a 17 millió éves ősmaradványok lelőhelyén kalandozhatunk. Július 25-én például a nagyobb gyerekekkel egy 10 kilométeres, az országhatárt átszelő túrán, a Mucsinyi fatörzsbarlang-felfedezésre indulhatnak a családok.