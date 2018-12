Ezek a legnépszerűbb szilveszteri célpontok

Az extra programokat kínáló helyeken már nincs szabad szoba, pedig ilyenkor a 100 százalékos felár sem ritka.

A Szallas.hu szállásfoglaló oldal statisztikái szerint

Budapest, Eger és Hajdúszoboszló számíthat a legtöbb vendégre idén szilveszterkor.

A népszerűbb, extra programokat kínáló helyeken mostanra már nincs szabad szoba, pedig ebben a kategóriában a 100 százalékos felár sem ritka szilveszterkor.

Szilveszterkor 2017-ben is a főváros volt a légnépszerűbb. Tavalyhoz képest 2 új szereplője van az idei top 10 belföldi utazási célpontnak, ezek Győr és Debrecen. A Szallas.hu adatai alapján az autóval megközelíthető

külföldi települések tekintetében sorrendben Zakopane, Pozsony és Krakkó a leggyakoribb választás a magyarok körében.

A Szallas.hu statisztikái szerint lehetett találni kifejezetten olcsó szállást is, a legkisebb értékű előfoglalás mindössze 4000 forint volt, a legdrágább pedig közel 2 millió forint.

Mindezekkel együtt az a jellemző, hogy a vendégeknek átlagosan 50 százalék feletti felárral kell számolniuk szilveszter idején, de akad olyan hotel, ahol dupla annyiba kerül egy szoba, mint egy ünnepmentes decemberi napon – mondta el Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere a közleményben.

A Szallas.hu adatai szerint egy átlagos szilveszteri foglalás 65 274 forint, a leggyakrabban 2 éjszakára megy egy átlagosan 3,47 fős társaság. Minden 10. szálláshelyen SZÉP-kártyával egyenlítik majd ki a számlát, ami jellemzően 2019 első napjára fog esni. A megszokottnál magasabb árakban szerepe van annak is, hogy a szállás mellett extrákat is tartalmaz. A csomagajánlatok többsége kiadós szilveszteri menüt, a népszerűbb italfajták tekintetében korlátlan fogyasztást és valamilyen aktivizáló programot is tartalmaz – fűzte hozzá Keresztes Nóra. A szilveszteri mulatságokon sztárfellépők mellett népszerűek a tombolák, a kicsiket is megmozgató vagy éppen lekötő, családos, szórakoztató programok, valamint éjfélkor a tűzijáték.

Borítókép: Szilveszterezők a budapesti Vörösmarty téren 2017. január 1-jére virradó éjjel

