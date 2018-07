Elveszíti kultúráját a turisták miatt a Húsvét-sziget

"Még most is látom az arcod, még most is hallom a hangod. Fognám a kezed, de nem lehet, mert a sír eltemet." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SAJTOS TAMÁS MIKLÓS halálának 8. évfordulójára. Fájó szívű szüleid, testvéred, nagymamád.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÁNOSNÉ Subicz Rozália kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 3-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a temetésén megjelennek, mély gyászunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

"Sokmindent kibír az emberi szív, de ha egyszer végleg nembírja... Megáll és pihen egy... picit." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy FŐZŐ JÓZSEFNÉ Sós Mária Kecskemét-műkertvárosi lakos, 75 éves korában, 2018. július 20-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. július 30-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellánál. A gyászoló család.

"Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: ťÉdes fiacskám, egy kis sajtot ennékŤ, vagy bort ivott és boldogan meredt a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére és futott, telefonált és szőtte álmát, mint színes fonált: a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy." - Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (részlet) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. PAP PÉTER urológus főorvos 75. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben kerül sor Budapesten. Aki ismerte és szerette egy mécses gyújtásával emlékezzen rá. Gyászolják: felesége, fia, testvére, menye, unokái, rokonai, munkatársai, barátai, ismerősei.

"Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk felnézünk az égre. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz." Fájó szívvel emlékezünk MÉSZÁROSNÉ VERES ERIKA (született: Kiskunmajsa, 1958. október 30.) halálának 1. évfordulójára. Szerető férjed, gyerekeid, menyeid, vejeid és unokáid.

SÁRKÖZY MISI 1977.04.04.- 2004.07.27.

"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazól tovább, Ott várj ránk, ha időnk lejárt." HAJNAL ISTVÁN Döme halálának 2. évfordulóján. Soha el nem múló fájdalommal: szerető felesége, lányai, unokái, vejei.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÉKÉSI JÓZSEF LAJOS a kecskeméti Mentőszolgálat volt dolgozója lajosmizsei lakos, életének 70. évében hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2018. július 30-án, 10.00 órakor lesz a lajosmizsei temetőben római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család.

Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Dr. JUDÁK IMRÉNÉ Rózsa néni nyugdíjas óvónő életének 88. évében, hirtelen elhunyt. Búcsúztatása Kiskunhalason a római katolikus temetőben lesz, 2018. július 28-án, szombaton délután 13 órakor. Temetésen ugyanezen a napon, délután 15 órakor lesz az akasztói temetőben. A gyászoló család Kiskunhalas

"Megállunk némán a sírod felett, s fájón őrizzük emlékedet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ JÁNOS kecskeméti lakos, 79 éves korában elhunyt. Temetése 2018. júlus 30-án, 9.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, nagymamánk BODOGLÁRI LAJOSNÉ Hegyesi Zsuzsanna az Unicus Antikvárium egykori vezetője életének 77. évében, hosszantartó betegség után elhunyt. Búcsúztatása 2018. július 27-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellájánál. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, akik CSORBA LAJOS GUSZTÁV temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, testvérünk, nagypapánk FARAGÓ ISTVÁN kecskeméti lakos, 84 éves korában, július 13-án elhunyt. Temetése 2018. július 27-én, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek. A gyászoló család.

"Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap De a szívünkben él, s örökre ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SZALAI PÉTER kecskeméti lakos, 73 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2018. július 27-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk TÖLLI LÁSZLÓ kecskeméti lakos, 67 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. július 27-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NYERGES LÁSZLÓNÉ Pálinkás Anikó kecskeméti lakos, 58 éves korában elhunyt. Temetése 2018. július 27-én, 14.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy DR. CSÉKE ARANKA ANNA 75 éves korában türelemmel viselt, hosszantartó betegségben csendesen elhunyt. Kísérjük utolsó útjára együtt 2018. július 31-én, 11.00 órakor a kecskeméti Református Temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló Család.

"A szeretet soha meg nem szűnik." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA ISTVÁN kecskeméti lakos, életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. július 27-én, 11.00 órakor lesz a Barátok Templomában, majd ezt követően a templom urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. A gyászoló család.

"A múltba visszanézve valami fáj, valakiket keresünk, akik nincsenek már. Nélkülük szomorú, üres a házunk, mert tudjuk, hogy őket hiába várjuk." Fájó szívvel emlékezünk Édesanyánk születésnapján Édesanyánk és Édesapánk halálának 2. évfordulójára. GYULAI ELEK és GYULAI ELEKNÉ Szerető családja.

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örk fájdalom és szeretet." HORVÁTH JÓZSEF halálának 1. évfordulójára Szerető párod, menyed és unokáid.