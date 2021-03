Ellenáll a koronavírus-járványnak a kiskereskedelem

Gyorsan és jól alkalmazkodtak a külső kényszerekhez a vásárlók és az ágazat szereplői.

A magyarországi kiskereskedelmi forgalom még a járvány idején is az uniós átlag felett maradt tavaly. A kilátások most sem rosszak, a lakosság megtakarításai támaszt adhatnak az ágazatnak ebben az esztendőben is – írja a Magyar Nemzet.

Jó hír a kiskereskedelem szereplőinek, hogy tavaly nőttek a lakossági megtakarítások. Az Euler Hermes hitelbiztosító tegnap közölt kutatása szerint ez jó alapja lehet a 2021-es kiskereskedelmi növekedésnek. Mindez azt jelenti, hogy az ágazat jelentős része egyelőre ellenállt a járvány hatásainak, szemben más gazdasági területekkel. Az ellenálló képesség azonban nem minden szegmenst érint egyformán. A korábbi boltbezárások forgalomkiesése már az előző évben is komoly veszteséget okozott ott, ahol nem tudtak online értékesítésre váltani. Így az újonnan bejelentett korlátozások hatása ismét komoly kiesést okozhat az érintettek körében.

Az Euler Hermes a fizetésképtelenségek számának növekedésére egyelőre inkább azoknál a kisebb vállalatoknál számít, amelyek nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, esetleg egy-egy rosszul megtervezett beruházás, rossz készletezési stratégia miatt komolyan eladósodtak. A magyarországi kiskereskedelmi forgalom azonban még a járvány idején is az uniós átlag felett maradt tavaly.