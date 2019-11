Egyszer Strasbourgba is el kell látogatnia!

Kevés olyan város akad Európában, amely történelme során annyiszor váltott volna „állampolgárságot”, mint ez a Rajna-parti település. Elzász fővárosa sajátos történelmének köszönhetően rengeteg látnivalót kínál minden korosztálynak.

Lakói szerint zöld, élhető és nem utolsósorban nagyon európai város – írja a Fanny magazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

A francia–német város

Az 1262-ben alapított települést a franciák és németek vállvetve építették fel, hiszen a történelem folyamán hol az egyik, hol a másik országhoz tartozott. A IV. században püspöki székhellyé, majd a XV. században, Gutenberg Jánosnak köszönhetően, nyomdai nagyhatalommá vált, aztán a reformáció fellegvára lett. Érdekesség, hogy az itteni Notre-Dame katedrálist 1439-ben emelt tornya miatt egészen 1874-ig a világ legmagasabb épületeként tartották számon.

Strasbourg ma már a Franciaország kulturális és történelmi városa címet viseli, és itt székel az Európa Tanács, valamint itt található az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Parlament egyik épülete is.

A katedrális

A gazdag díszítéséről és csillagászati órájáról híres, 124 méter magas épület a környék egyik legszebb gótikus temploma. Az egytornyú katedrális felső teraszára szűk csigalépcsőn juthat fel. Érdemes megmászni a 332 lépcsőfokot, hiszen a magasból gyönyörű a panoráma. A túra után nem marad el a jutalom sem: az épület előtt lévő téren remek kávézók várják a megfáradt turistákat.

Természetesen a katedrálison túl még rengeteg más középkori templomot is felfedezhet a városban, amelyek közül talán az orgonájáról nevezetes Église Szent Tamás a leghíresebb. A hangszeren állítólag olyan hírességek is játszottak, mint Wolfgang Amadeus Mozart vagy épp Albert Schweitzer.

Hívogató belváros

Strasbourg kétségkívül egyik legfontosabb látványossága a csatornákkal körülölelt történelmi belváros, mely az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. A Petite France negyed szűk, kanyargó utcáin sétálva rengeteg izgalmas épülettel találkozhat, több száz éves, fagerendás házakkal, végig a csatornák mentén, amelyeket, a gyerekek legnagyobb örömére, itt-ott kis zsilipek kötnek össze. A girbegurba utcákból kisebb terekre érkezhet, ahol hangulatos teraszokon élvezheti a helyi specialitásokat.

További látnivalók

Az elzászi borút több mint 170 km hosszú útvonala mentén fekvő falvakban hangulatos borozók és pincék várják a fehérborok szerelmeseit. Utóbbiakban sylvaner, pinot blanc, rizling, muscat d’Alsace, pinot gris fajtákat kóstolhat. A helyi borokon túl érdemes kipróbálni a helyi ízeket is: bár itt is népszerű a bagett, az elzásziak imádják a kemencében sütött szalonnás-tejfölös lepényt, vagyis a tarte flambée-t, no és a choucroutot, amely egy, a mi savanyú káposztánkhoz hasonló, kolbászos egytálétel.

Haut-Koenigsbourg, a 12. századi kastély Strasbourgtól 55 kilométerre, Colmar közelében található. Izgalmas program lehet családoknak is, hiszen a hegy tetején álló, teljesen felújított vár pontos képet ad arról, hogyan nézhetett ki egy ilyen hely a középkorban, ráadásul egy XVI. századi fegyvergyűjteménnyel is büszkélkedhet.

Majom-hegy – Montagne des Singes

Rövid autóútra a vártól, Kintzheimban üzemel a 24 hektáros majompark, ahol közel kétszáz berber makákó kószál szabadon, a gyerekek legnagyobb örömére. Mindenképpen szánjon időt a kirándulásra, mert a majmokat meg is lehet etetni a bejáratnál vett pattogatott kukoricával.