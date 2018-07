Egyre több halálos balesetet okoznak telefonozó sofőrök

Súlyos következményekkel járhat a mobiltelefon-függőség, ezért a szakemberek egy egész Európára kiterjedő szabályozást szorgalmaznak.

Szűts Zoltán médiakutató az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta: az új technológia folyamatos önreprezentálásra késztet és a beérkező megerősítések – kedvelések, hozzászólások – hatására folytatják a tevékenységet a felhasználók.

A szakember szerint a mobiltelefon-használat veszélyeire leginkább a média által lehetne felhívni a figyelmet, emellett fontosnak tartja, hogy már általános iskolás korban megismerjék a fiatalok ezt a témát.

A kutató kitért arra: külföldön már több bizarr megoldás született a mobillal gyalogosan közlekedők védelmére, a kínai járdákon külön sávot alakítottak ki, ahol a közlekedési lámpákat a földre helyezték, ezzel megkönnyítve a telefonozás közbeni gyalogos közlekedést – tette hozzá a médiakutató.

Pénteken újabb román sofőr okozott halálos balesetet úgy, hogy vezetés közben a telefonját nézte. Az autóban négy fiatal ült, a hátul ülő 14 és 18 éves fiúk a helyszínen meghaltak. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az M1-nek azt mondta: a fokozott ellenőrzés és szigorú szabályok segíthetik az élő bejelentkezések visszaszorítását a közutakon.

A romániai fiatalok útjukat végig élőben közvetítették egy közösségi oldalon, miközben nagy sebességgel haladtak annak ellenére, hogy az út nedves volt. A telefon többször is elmozdult, ezért a sofőr újra és újra megigazította. Végül a hatalmas csattanást lehetett hallani a felvételen, az autó egy hídpadkának ütközött és felborult.

A baleset utáni felvételeket már egy szemtanú rögzítette. Ezen látható az is, ahogy a mentősök a fiatalok életéért küzdöttek, sikertelenül: a helyszínen meghalt egy 14 és egy 18 éves utas. A 19 éves sofőr – akinek még csak néhány hónapja volt jogosítványa – és az anyósülésen ülő 17 éves utasa enyhe sérülésekkel túlélték a balesetet.

Nem ez az első élő bejelentkezés, ami tragédiával végződött. Május 23-án Ceglédbercelnél egy román sofőr buszvezetés közben elunta magát, és élő közvetítésbe kezdett a mobiltelefonjával az egyik közösségi oldalon keresztül. Még követőivel is csevegett. Így végül olyan balesetet közvetített, amely kilenc ember, köztük a saját életét követelte.

A román hatóságok kampányt indítottak a vezetés közbeni okostelefon használat ellen.

„Arra kérték a közösségi oldalak felhasználóit, hogy jelentsék, hogy ha olyan videót látnak, amelyet egy sofőr vezetés közben rögzít, vagy közvetít. Azóta több hasonló eset került nyilvánosságra, szinte hetente járják be a nyilvánosságot a meggondolatlan sofőrökről szóló hírek” – mondta a közmédia tudósítója az M1 Híradónak.

A Facebook és az Instagram 2016 óta vezette be az élő bejelentkezés funkciót, azóta egyre több élőben közvetített halálos baleset történik.

Borbély Zoltán közlekedési szakjogász az M1 Híradónak úgy nyilatkozott: olyan sok közlekedési baleset történt a közösségi oldalak használata miatt, hogy jogosnak tartana egy Európára kiterjedő szabályozást is.

„Ezek az élőzések olyan fokozott veszélyt jelentenek, amely adott esetben európai uniós szintű szabályozást is igényelnének, bár hozzá kell tennem, hogy minden ország jogszabályai tiltják az ilyen jellegű veszélyeztetést, vagy zavarást, de lehetséges, hogy egy speciális tényállás még inkább szükséges lenne” – részletezte a szakjogász.

A szakember szerint fokozott ellenőrzés és szigorú szabályok segíthetik az élő bejelentkezések visszaszorítását a közutakon.

A szakjogász az M1 Ma Este című műsorában arról is beszélt, hogy a mobiltelefonozást a román KRESZ is bünteti, illetve két büntetőpont kerülhet a jogosítványba, sőt, pénzbírságot is kell azoknak fizetniük, akiket vezetés közben telefonozáson kapnak a rendőrök. A szakértő elmondta: Romániában a közlekedési balesetek gondatlan emberölésnek minősülnek, és egytől öt évig terjedő szabadságvesztést is kiróhatnak a sofőrre.

