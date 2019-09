Egészségesebbek, akik sokat mosolyognak

Néhány tény, mely ezt támasztja alá.

Vajon mi lehet a világon az a dolog, ami azokat is gazdagabbá teszi, akik adják, és azokat is, akik kapják? A mosoly! Ha pedig belegondolunk, „néhány izmunk megmozdításától” máris boldogabbak és egészségesebbek leszünk. A Lokál összeszedett néhány tényt, hogy miért jó mosolyogni, és ennek mitől felbecsülhetetlen az ereje.

1. A mosoly a párválasztás egyik fontos tényezője. Kutatások bizonyítják, hogy a mosolygós, pozitív életszemléletű emberek hamarabb találnak párt, mint morcosabb társaik. A megkérdezettek több mint fele azt mondta, hogy a mosoly vonzóbbá, sugárzóbbá teszi az arcot.

2. A mosolyt mindenhol megértik, szavak nélküli kommunikáció, ami a világ bármely pontján ugyanazt jelenti. Kedvességet, elfogadást és megértést sugároz.

3. A szakmai életben is sikeresebbek, akik sokat mosolyognak. Felmérések bizonyítják, hogy a munkáltatók magabiztosnak és megbízhatónak értékelik azokat, akik egy állásinterjúra mosolyogva lépnek be. Így nagyobb esélyük van elnyerni álmaik munkáját is.

4. Mosolyogni könnyű! A mosolygáshoz kevesebb izomra van szükségünk, mint a szemöldökráncoláshoz. Ha mérgesek vagyunk, az 43, míg egy vigyor csak 17 izmot vesz igénybe!

5. Egészségesebbek azok, akik sokat mosolyognak. A nevetéskor termelődő endorfinok, más néven boldogsághormonok ugyanis erősítik az immunrendszerünket.