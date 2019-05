Díjeső hullt az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon

Három nagyszabású online verseny, a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt, a Nagy Diák KRESZ-teszt, és a Nagy Diák Versenykultúra Teszt döntője is tegnap zajlott a 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon. A játékon résztvevők mellett is rengetegen ellátogattak a rendezvényre, közel 2 ezer fiatal vett részt a DUE Médiahálózat által szervezett programokon.

A 26. Országos Ifjúsági Sajtófesztiválnak az Akvárium Klub adott otthont. A fővárosi szórakozóhely teljes területén zajlottak a programok kora délelőttől késő délutánig. A diákok pódiumbeszélgetéseket hallgathattak, közönségtalálkozókon vehettek részt, és számtalan interaktív standon próbálhatták ki tudásukat. Az eseményen kihirdették a Tehetségkutató Diákmédia Pályázat nyerteseit összesen nyolc, egyebek mellett az Év diákújságírója, az Év diáklapja, az Év diákrádiósa és az Év diákvideósa kategóriában. Szintén kiderült, hogy a DUE Médiahálózat és az ORFK-OBB dalíró versenyét ki nyerte: az első helyen Pink Edvárd végzett, őt egy Audio-Technica fejhallgatóval jutalmazták.

A Sajtófesztiválon három országos háromfordulós, online-ként induló verseny döntőjét is megrendezték. Először az ORFK által támogatott Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt fináléja zajlott le, két korcsoportban. A 18-24 év közöttieknél Ware Anna nyert. Nagy segítségnek bizonyult, hogy az angol-német tanári szakon társadalompedagógiát is tanul, ahol a prevenció többször is téma volt. A 18 éven aluliaknál Benedek Ildikó Johanna végzett az első helyen, őt egy rendőr ismerőse készítette fel a megmérettetésre. Mindkét lány egy-egy okostelefonnal gazdagodott, de a második helyezettek is tárgynyereménnyel tértek haza.

Ezt követte a Generali Nagy Diák KRESZ-teszt döntője, itt két győztest hirdettek: külön játék zajlott az elektromos robogóért, és külön a jogosítványért. A mopedet Géczi Kornél vitte haza, a jogsi megszerzésének lehetősége pedig Zentai Bálintnak jutott. Utóbbi sokat biciklizik Pesterzsébeten és Csepelen, így plusz tapasztalatokkal gazdagodik napról napra, és persze a felkészülés során mindkét győztes bemagolta a KRESZ-könyvet.

Végül a Gazdasági Versenyhivatal által támogatott Nagy Diák Versenykultúra Teszt döntője következett, amelyen Závodny Zoltán diadalmaskodott. A diósdi fiatalember egyszerre jár két egyetemre, jogot, illetve pénzügyet és számvitelt tanul. A 14 vizsgája közben beugrott az Akvárium Klubba, és ha már ott volt, 8 ezer indulóból meg is nyerte a gazdasági versenyt.