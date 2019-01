Depresszióra hajlamosít a kövérség

A lelki egyensúly fenntartását sem mindig segítik a pluszkilók.

A csalad.hu cikke rámutat, hogy az International Journal of Epidemiology című szaklapban megjelent tanulmány szerint egyértelmű az összefüggés a kövérség és a depresszió között. Mint írják, a brit University of Exeter és a University of South Australia az Egyesült Királyság egészségügyi adatbázisában (UK Biobank) szereplő 48 ezer depressziós testtömegét elemezte és hasonlította össze 290 ezer “átlagember” testi és lelki problémáival. A kutatók megállapították, hogy

aki súlytöbblettel rendelkezik, sokkal nagyon valószínűséggel esik depresszióba egyéb betegségek hiányában is a normál testalkatúakhoz képest.

A cikk idézi Jess Tyrrellt, a University of Exeter Medical School munkatársát is: “Hatalmas mennyiségű genetikai adat elemzésével jutottunk arra, hogy az elhízás nagy valószínűséggel depressziót okoz. Ennek a ténynek az ismerete különösen fontos ezen lelki baj és a kövérség miatt később valószínűleg fellépő testi betegségek kezelése szempontjából, hiszen tudjuk, hogy

a depressziós emberek sokkal nehezebben változtatnak szokásaikon”

– magyarázta a doktor.

A cikk felhívja a figyelmet az aggasztó tendenciákra is: az adatok szerint negyven év alatt megduplázódott a súlyproblémákkal küzdő emberek száma a világon. Jelenleg több mint kétmilliárd ember cipel magával a szükségesnél nagyobb zsírréteget, miközben

évente fél magyarországnyi polgár hal meg a többletkilogrammok okozta betegségekben

– írják. Egy másik aktuális kutatásra hivatkozva azt írják, az Egyesült Államokban a fiatalok 13 százaléka elhízott, a felnőtt túlsúlyosság listáját Egyiptom vezeti, ahol a lakosság több mint harmada (35 százalék) kövérebb a kelleténél. A legjobb a helyzet – testtömeg szempontjából – Bangladesben és Vietnamban, ahol a lakosság egy százalékát érinti a dolog.

