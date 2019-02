Csepregi Éva: hiú voltam, de az anyaság megváltoztatott

A Családvarázs című műsor legfrissebb epizódjában a Neoton Família énekese és fia, Dávid meséltek a hétköznapjairól.

Csepregi Éva és Dávid most együtt zenélnek, Dávid a dobszerkó mestere, míg Éva megszokott helyén, a mikrofonnál szerepel. Dávid azt mondta el édesanyjáról, hogy mindent megtanított számára, amire szüksége van a zenei pályához. Fontosnak tartják az egymás közti kommunikációt, mindent megbeszélnek egymással – főleg amióta közelebb költöztek egymáshoz, és mindketten szinglik, több idejük jut egymásra. „Kollégák vagyunk, rokonok, szomszédok, ez így most sokat segít” – mondta a műsorban Dávid.

A kisgyermekkori évekről Éva mesélt a műsorban: mint elmondta, nincs kedvenc korszaka fia életéből, mindegyik egyformán csoda volt számára. Elárulta, hogy Dávid kicsinek nagyon szerette a porszívókat és a telefonokat.

Az anyává válásról így vallott az énekesnő: korábban hiú volt, de miután megszületett a fia, ő lett az élete középpontja, és sok külsőségről derült ki számára, hogy nem is igazán fontosak az életben.

Éva már a nagymamaságra is készül, az is kiderült, hogy akár három unokának is nagyon örülne.

Borítókép: Csepregi Éva