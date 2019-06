Alvászavart okozhat a kütyüs alváskövetés

Vannak olyanok is, akik már csalni próbálnak a pontszámaik javítása érdekében, például a szükségesnél szándékosan több időt töltenek az ágyban.

A megfelelő hosszúságú és minőségű alvás kritikus a fizikális és mentális egészség megőrzése érdekében, éppen ezért is üdvözlendő, hogy az alvási karakterisztikáikon javítani próbálók már számos alváskövető kütyü közül választhatnak – olvashatjuk az Origo cikkében, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy ugyan az alváskövető eszközök, továbbá a szenzoros adataikat értelmezni próbáló alkalmazások körében elég nagy a minőségi és pontossági szórás, de még így is hasznosak lehetnek.

Megfelelési kényszerrel küzdenek

A The New York Times beszámolója szerint időnként sajnos kontraproduktívnak bizonyulhat az alváskövetés.

A szakemberek egy negatív jelenség terjedését figyelték meg az alváskövetőket használóknál: egyesekben szorongást váltanak ki a rossznak ítélt mérések és pontszámok, ez pedig negatívan befolyásolja az alvásukat.

Vannak olyanok is, akik csalni próbálnak a pontszámaik javítása érdekében, például a szükségesnél szándékosan több időt töltenek az ágyban.

Aztán csak-csak az orvosnál kötnek ki

A vélt problémák szükségtelen orvosi vizsgálatokhoz és kezelésekhez vezethetnek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eszközök és az appok nem feltétlenül pontosak, például a Fitbit egy 2017-es klinikai tesztje során azt állapította meg, hogy a termékei által rögzített adatok csak 70 százalékban azonosok a professzionális alváskövető eszközök adataival.

A kütyüs alváskövetés jó dolog, de nem szabad túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani a nem feltétlenül pontos méréseikből rejtélyes módon kalkulált számoknak.

Ha valaki szorongani kezd az adatok miatt, az inkább hagyjon fel az alváskötés használatával, és ha szükségét érzi, akkor keressen fel egy alvásszakértőt.