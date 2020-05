Álló helyzetben is lenyűgöző a vászontetős Lexus LC

Októberben indul a Lexus LC Convertible forgalmazása, de két példányt már Magyarországon is megcsodálhatnak az érdeklődők.

Októberben indul Európában, és így Magyarországon is a Lexus LC Convertible forgalmazása, de már van hivatalos árlista, és az érdeklődők a Lexus Buda márkakereskedésben két példányt meg is csodálhatnak. Elmaradt ugyan a Genfi Autószalon és az oda időzített európai bemutató, de a terveknek megfelelően halad a két prototípus európai körútja – számol be az Autó-Motor.

Különösen nagy figyelmet fordítottak a hőkomfortra, felhúzott oldalablakok mellett kellemes szellőt érezzen a sofőr, miközben nem fázik vagy izzad a teste. Ehhez a külső hőmérséklet mellett

a nap állását is figyelembe veszi a rendszer, illetve azt is, hogy ül-e utas az anyósülésen, hiszen nem fogja feleslegesen temperálni az üres ülést.

Az első ülések mögé behelyezhető szélfogónál különféle mintájú rácsokat is teszteltek, míg megtalálták azt, ami 100 km/órás tempónál 67%-kal csökkenti az utastérben keletkező turbulenciát.

Amíg a kupénál öntöltő hibrid hajtás is kérhető, a vászontetős modell csak az 5,0 literes szívó V8-assal kínálják, amelynek teljesítménye a szigorodó károsanyag-kibocsájtási előírások miatt csökkent 464 lóerőre. Nemcsak a V6-os hibrid, de az alap felszereltség is hiányzik az LC Convertible választékból, egyedül Horizont modellként (40 950 000 Ft) adják a kabriót, illetve eleinte még a Limited Edition nevű kivitel (45 000 000 Ft) is választható lesz, amelyet a különleges kék fényezés és a kék/fehér belső tér tesz egyedivé.