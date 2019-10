Állandó pörgésben van három gyermeke mellett Görög Zita

Nemrégiben ünnepelte a 40. szülinapját Görög Zita, aki úgy érzi, végre ismét teljes az élete. Pedig a háromgyermekes édesanya állandó pörgésben van: neveli egyéves kisfiát, Timont, közben egyengeti a két kiskamasz gyermeke, Milán és Lotti életét, ráadásul nyár végén még az új házukba való költözést is lemenedzselte. A mindennapi feladatok természetesen itt még nem érnek véget, hiszen a háztartás vezetése mellett gondosan ügyel arra, hogy esténként a párjával, az exfocista Lackó Zsolttal is legyen ideje romantikázni és új projekteket megálmodni.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Dolgozik, háztartást vezet, mindemellett három gyermek, Milán, Lotti, valamint az egyéves Timon életét egyengeti. Ezek a feladatok külön-külön is képesek leterhelni az embert, hát még egyszerre?! Zita éppen ezért nem tagadja: kevés ideje van mostanában saját magára.

„A folyamatos pörgésben számomra a csend a legnagyobb kikapcsoló tényező. Egy csecsemő egy ilyen sűrű életben is kiemelt figyelmet igényel, de a nagyokról sem szabad megfeledkezni. Velük a hülyéskedés és a lelkizés az, amit becsempészünk a mindennapokba” – árulta el a modellből lett műsorvezető, aki a gyereknevelés terén elég engedékeny és mint mondja: még tanulja a következetességet.

A legtöbb figyelmet természetesen még a kis Timon igényli a családban, így Zita igyekszik mindent megadni neki e téren „Mivel a nagyok kéthetente hétvégén az édesapjukkal vannak, ilyenkor szervezünk olyan programokat, amelyek a nagyokat már nem feltétlenül érdekelnék” – mesélt a hármasban töltött időkről a gyönyörű édesanya, aki az ilyenkor nagy jelentőségű bőrápolás kapcsán is nagyon tudatosan jár el a picinél. „Kínosan odafigyelek, hogy ne szárítsam a bőrét , de ne kenjek rá túl sok mindent se. Éjszakára és fogzáskor mindig Sudocremet használunk, hogy nehogy kipirosodjon popsija.”

Zita arról is mesélt, hogy a párjával, Zsoltival együtt szervezik a gyerekek napi rutinját. A változó időbeosztásuk ellenére ezt könnyen összehangolják, így a volt válogatott focista ott lehetett a kisfiuk első lépéseinél, csakúgy, mint a fogzásos, nehéz éjszakáknál.

„Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az első évben rengeteget tudtunk együtt lenni” – számolt be Zita. Szerencsére van segítségük is, aki olykor besegít nekik a gyerekek felügyeletében, így hetente kétszer is kapnak kimenőt, amit ügyintézéssel vagy ideális esetben kettesben tölthetnek Zsoltival.

A jövőt és karriert illetően roppant titokzatos a sugárzó édesanya.

„Vannak projektek és tervek, amiket dédelgetek. De ezeket lépésről-lépésre szeretném megvalósítani úgy, hogy mindeközben megmaradjon az egyensúly a család és a munka között.

Itt mindig az utóbbi felé fog billenni a mérleg nyelve, hiszen épp elég felelősség három kisember életét pályára állítani” – mondta új házuk teraszán Zita.