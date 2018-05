A világsikernek lehet halálos mellékhatása

„Élj gyorsan, szeress szenvedélyesen és halj meg fiatalon”. Ezt Janis Joplin mondta, aztán 27 évesen meghalt. Mondása sok másik, 27 évesen elhunyt világsztár életére érvényes. Legutóbb a szintén hasonló korú világhírű svéd DJ, Avicii – Tim Bergling – halt bele a hírnévbe, önkezével vetett véget életének.

Curt Cobain úgy fogalmazott „jobb elégni, mint elhalványodni”, Amy Winehouse pedig egy 2008-as interjúban nyilatkozta azt, hogy úgy érzi, nem lesz hosszú életű a földön. Mindketten 27 évesen mentek el, ahogy Avicii is, igaz, a svéd zenei fenomén nem a drogfogyasztásba halt bele, hanem egy törött borosüveggel felvágta az ereit. Az okokról már most, alig 10 nappal a halála után hírek, pletykák és összeesküvés-elméletek tucatjai keringenek az internetes oldalakon.

Ami biztosnak látszik, hogy Avicii egy jó ideje küzdött saját démonaival, amit családtagjai is éreztek, olyannyira, hogy egy telefonbeszélgetés után a testvére azonnal repülőre ült és Ománba utazott, hogy a segítségére legyen, de későn érkezett, a sztár addigra meghalt. Bár Avicii alkoholproblémái miatt egy hasnyálmirigy betegséggel is küzdött, sokak szerint a sztársággal és a fellépésekkel járó életmódot nem tudta elviselni. Erről amúgy ő maga már egyszer beszélt egy 2016-os dokumentumfilmben, ahol – akárcsak Amy Winehouse – szinte megjósolta a sorsát: „Megmondtam nekik, hogy nem fogok többet játszani. Megmondtam nekik, hogy így meg fogok halni, annyiszor elmondtam. Koncertekről hallani sem akartam.”

A pszichológus szerint az a fajta pörgés, az a fajta nyilvánosság, amiben egy ilyen világsztár él, magában hordozza az örökös megfelelési kényszer érzését és a siker maga is egyfajta kábítószer. Az a kérdés, hogy el tudja-e viselni tisztán, ami ezzel jár: azt, hogy mindent tudni akarnak róla, vagy azt, ha a siker megtorpan? Hatalmas intelligencia és biztos háttér kell ehhez, ami ha nincs, nagyon könnyen félrecsúszhat.

Demetrovics Zsolt pszichológus szerint a világsztárok, különösen a sokat turnézó zenészek eleve érzékenyebbek, mint egy átlagember, ráadásul az élet, amit nagyrészt a nyilvánosság előtt kénytelenek élni, szintén nagyon megterhelő. Sok lemondással jár, ami ebből látszik – a csillogás, a siker – az a kisebbik része. Ettől függetlenül az szerinte is alapvetően személyiség kérdése, hogy valaki ezeket a hullámzásokat mivel próbálja oldani. Nem lesz minden sztárból alkoholista, vagy drogfüggő, de valóban több közöttük a szerhasználó. Megfizetni és megszerezni is könnyen tudják.

„Ugyanakkor ez egy torz kép, mert abból nyilvánvalóan nincs hír, hogy egy énekes absztinens és példásan józan életet él – mondta Demetrovics Zsolt. – És azt sem úgy kell elképzelni, hogy egy drogos vagy alkoholproblémákkal küzdő zenész menthetetlen. De, hogy sikeresen kigyógyuljon az önpusztításból, azt nagyon kell akarni.”

Halhatatlan művek betépve

Zacher Gábor híres emberek drogozási szokásait is kutatja. „Betépett álmodozók” című előadásában azt is taglalja, hogy minden korszaknak volt egy-egy sztár drogja a művészvilágban. Kezdetben ez az ópium volt, amiről Thomas De Quinsi azt írta: egy pennyért a mellényzsebében hordja a mennyországot. De Berlioz Fantasztikus szimfóniájának megszületését is ennek köszönhetjük. Hemingway, Picasso és Van Gogh abszint fogyasztók voltak, Bulgakov a morfium rabja volt, amiről kokainnal próbált leszokni, amikor a Mester és Margaritát írta. Stephen King szintén a kokain és az alkohol hatására született rémálmait írta meg horror regényeiben, de Lewis Carroll, az Alice Csodaországban szerzője is saját látomásait örökítette meg világhírű regényében. Jules Verne a kokain és a bor keverékét, a vinmarianumot iszogatta, amikor kitalálta a tengeralattjáróját.

Rövid élet, hosszú zenei lista

Tim Bergling, azaz Avicii Stockholmban született. 18 évesen, 2008-ban bukkant fel az elektronikus zenei iparban. 2010-ben megjelent egy közös munkája a svéd dj-vel, John Dahlbäckkal, később olyan neves előadókkal dolgozott együtt, mint Dj. Tiësto és Sebastian Ingrosso. Két alkalommal jelölték Grammy-díjra. Diszkográfiájában olyan híres dalok találhatók, mint az I Could Be the One (Nicky Romeróval), a Wake Me Up, a You Make Me, az X You, a Hey Brother, az Addicted to You, a The Days, a The Nights, a Levels, a Waiting for Love, a Without You és a Lonely Together. Avicii és Cornard Sewel készítették a Coca Cola ma is ismert zenéjét, a „Taste the Feeling”-et. Felvételeivel a világ egyik legismertebb lemezlovasává vált. 2010-ben a brit DJ Mag magazin Top 100 lemezlovas szavazásán a 39. helyet szerezte meg. 2011-ben a 6. 2012-ben pedig már a 3. helyre tört fel.