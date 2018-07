A szegényebbek adakozóbbak

Szívesebben és többet adnak embertársaiknak azok, akik nem dúskálnak az anyagi javakban – derül ki egy londoni egyetem kutatásából.

Többet ad, akinek kevesebb és szinte alig valamit, akinek sok van – állapította meg a londoni Queen Mary Egyetem pszichológiai kutatócsoportja. Minderről a Család.hu cikke keddi cikke számol be részletesen. Mint írják, a felmérésben résztvevőket két csoportra osztották, egyikük az “alacsony státuszúakat”, másik részük a “magas státuszúakat” képviselte. Ez azt is jelentette, hogy a rendelkezésükre álló anyagi források között jelentős különbségek mutatkoztak. A résztvevőknek ezután különböző kérdéseket tettek fel, illetve feladatokat adtak: el és be kellett osztaniuk a pénzüket.

A cikk szerint a kutatásból az derült ki, hogy

a jómódúak – függetlenül attól, hogy a szerencsének vagy saját erőfeszítésüknek köszönhették-e a vagyonukat, sokkal kevesebbet szántak jótékonyságra, mint azok, akiknek kevés volt.

Ez úgy derült ki, hogy a pénz egy részét be lehetett rakni egy olyan “zsebbe”, amit a rászorulók kaptak. A tehetősek szinte semmit sem csorgattak ide, a szegényebbek viszont sokkal nagyobb hajlandóságot mutattak ennek a zsebnek a feltöltésére, pedig megvolt a veszélye, hogy más nem ad egy fillért sem, és így nem érik el a kitűzött célt, vagyis tulajdonképpen a felajánlott adomány “elvész”.

A Basic and Applied Social Psychology című szaklapban publikált eredményekből kiderül, hogy a jelenségre van tudományos, pszichológiai magyarázat. Magda Osman, a kutatás vezetője azzal magyarázta a dolgot, hogy más-más az emberek hozzáállása a pénzhez, és annak költéséhez pusztán annak mennyisége miatt.

Akinek sok van, az igyekszik meg is tartani, és saját magára fordítani, függetlenül attól, hogyan jutott hozzá a vagyonhoz – vagyis kicsit önzővé válik.

Akinek viszont kevesebb jutott, csak úgy tudja fenntartani magát, még több pénzhez jutni, ha másokkal folyamatosan együttműködik, kooperál. Vagyis gondol embertársaira, és adakozik.

Magda Osman szerint ezek egyszerűen egymástól eltérő viselkedési stratégiák, nem pedig az emberben lakó rossz vagy jó megnyilvánulásai. A kutatás más, elég megdöbbentő eredményt is hozott. Vizsgálták azt is, hogy a résztvevők döntésében miként játszott szerepet az empátia. Mint kiderült, a két csoport tagjainak hozzáállása között szinte semmilyen különbség sem mutatkozott, akik adtak, azok sem empátiából, pusztán racionális, az előbb említett okokból juttattak a leginkább rászorulóknak.

“Pénzügyekben tehát azt láthatjuk, hogy az empátia a legkevésbé befolyásolja az emberi cselekedeteket, illetve a viselkedést”

– mondta a kutatás vezetője a brit Independent című lapnak nyilatkozva.

