A Nepáli Hegymászószövetség szeretné „kitakarítani” a Mount Everestet

A Nepáli Hegymászószövetség arra szólította fel a nepáli kormányt, hogy miután az idei hegymászószezont úgyis le kellett fújni, ragadja meg az alkalmat a Csomolungmán felhalmozódott szemét eltakarítására.

„Ezt az időszakot fel lehet használni a hegy kitakarítására és a sokat emlegetett szemétprobléma megoldására. A válságból így lehet lehetőséget teremteni”

– mondta vasárnap Szanta Bir Lama, a szövetség elnöke.

A világ legmagasabb, 8848 méter magas hegyén a tavasz a fő mászószezon, amikor százával indulnak a csúcs meghódítására a külföldi és a nepáli hegymászók, valamint serpa vezetőik. A hegymászók minden évben rengeteg szemetet termelnek. Idén viszont a hegymászó szervezetek szerint az elnéptelenedett hegyen kitűnő lehetőség adódott a környezet rendbetételére.

A Csomolungmáról (más néven Mount Everestről) gyakran láthatók olyan képek, amelyeken oxigénpalackok, megviselt sátrak, kötelek, létrák, vizespalackok, műanyag hulladékok és emberi ürülék is van a hegy lejtőin.

Tavaly mintegy tízezer kilogramm szemetet és négy holttestet hoztak le a hegyről a helyi önkormányzat, különböző érdekelt felek és a nepáli hadsereg kezdeményezésére.

Lama szerint a takarítási kampány nemcsak abban segíthet, hogy lehozzák az elhunytak testét és a felhalmozódott szemetet a hegyről, hanem egyúttal munkalehetőséget is teremt a koronavírus-járvány miatt kimaradt idegenforgalmi időszakra a helybelieknek, hiszen a serpák legfontosabb bevétele a tavaszi mászószezon.

A szövetség már korábban is javasolta, hogy

május előtt kezdjék el a nagytakarítást a hegyen, de mindeddig nem kaptak választ a kormánytól.

Kami Rita Serpa, aki 24-szer mászta meg a hegyet, úgy vélte, a takarítás jó üzenetet küldene a környezetvédőknek és a hegymászóknak is szerte a világon. Mint hozzátette, maga is kész részt venni a kampányban, sőt, akár élére is áll, ha a kormány megengedi.

A nepáli idegenforgalmi hivatal szerint, amely a mászóengedélyeket kiadja, bár a kezdeményezést helyeslik, egyelőre nem lehet elkezdeni semmilyen takarítási kampányt, mivel az ország a koronavírus-járvány terjedése ellen küzd.

A Csomolungma nemcsak a dél-ázsiai ország egyik fő turisztikai vonzereje, hanem egyúttal jelentős bevételi forrása is. A külföldi mászók fejenként 11 ezer dollárt (3,6 millió forintot), a nepáliak 650 dollárt (213 ezer forintot) fizetnek a mászási engedélyért.

Borítókép: illusztráció