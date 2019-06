A kutya is jelezheti gazdájának, ha glutén van az ételben

Amerikában néhány éve már dolgoznak ilyen kutyák, Magyarországon azonban első alkalommal képeznének ki ebet, aki egy kislány mindennapjait könnyítheti meg.

Amerikában néhány éve kezdtek el dolgozni olyan kutyák, melyek kiszagolják a glutént az ételekben. Számuk még ma sem lehet több nyolcvannál. Hamarosan Magyarországon is lehet már ilyen kutya. Gofree egy 10 éves cöliákiás kislány, Emma mindennapjait fogja megkönnyíteni azzal, hogy kiszagolja a glutént az ételekben.

A cöliákia a gluténérzékenység legsúlyosabb formája.

A betegség azzal jár, hogy a szervezet az egyes gabonákban megtalálható glutén egészen kis mennyiségére is heves immunválasszal reagál, ami tönkreteszi a beteg szervezetét.

Ha a magyarok most elsajátítják a módszert, több glutén-jelző kutyát képezhetnek ki Magyarországon.

Sziklai Bengyel Nóra, Gofree oktatója autista kisfia révén már korábban kapcsolatba került segítő kutyákkal és a NEO Segítőkutya Egyesület önkéntes munkatársaként sok segítő kutya kiképzésében vett részt.

„Személyesen érintett vagyok a témában, ugyanis a 10 éves kislányom, Emma cöliákiás” – mondta a Ripostnak Nóra. A cöliákia miatt szigorúan gluténmentesen kell étkeznie a kislánynak, már az is problémát okoz, ha egy étel nyomokban tartalmaz glutént. Így étkezni nem könnyű a hétköznapokban, ha pedig valahová el szeretnének menni, az rendkívüli körültekintést igényel. Ezért az anyuka maga kezdett utána járni, hogyan lehet gluténjelző kutyát kiképezni.

Az egyesület önkéntes alapon képzi ki a segítő kutyákat, de mivel most egy külföldi mesterképző segítségére is szükség van és gyakran kell külföldre is utazni, támogatókat keresnek, hogy Magyarországon is megvalósulhasson ez a képzés. Nem csak Gofree képzéséről van szó, mert ha egy gluténjelző kutyát sikeresen kiképeznek és maga az oktató is megtanulja a módszert, akkor további kutyákat képezhetnek ki erre a célra.

Az Egyesületet és Gofree képzését itt lehet támogatni: NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület, számlaszám: 14100608-18151749-01000001. Az átutalás közleményében tüntesd fel: GOFREE

Borítókép: Emma és leendő segítője Gofree