A járvány legfontosabb tanulsága: vigyázni kell az egészségünkre

Előző olvasói szavazásunk keretei között azt firtattuk, vajon milyen következtetésekre jutottunk a mögöttünk lévő pandémiás esztendőben.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint

Immár bő egy éve a koronavírussal éljük hétköznapjainkat. Hol enyhébb, hol szigorúbb szabályok szerint attól függően, éppen felszálló ágban van-e a járvány, vagy épp visszahúzódóban. Hazánkban a sikeres oltási kampánynak köszönhetően egyre jobb a helyzet, de még most sem lehetünk teljesen felszabadultak, mert bár életünk ismét hasonlít a járvány előtti életre, azért még nem ugyanaz.

Ám mi értelme van/volt a megpróbáltatásnak – a szeretteinktől való távolságtartásnak, a bezárkózásnak, a betegségtől és a haláltól való féltésnek és félelemnek -, ha nem tudunk tanulni és nem tudunk erőt meríteni belőle a további életünkre nézve? Kétségkívül rosszak a nehézségek, de ha sikerül talpra állni, megerősödve vághatunk neki a jövőnek. Ezért most azt kérdeztük olvasóinktól, mi volt számukra az elmúlt időszak legfontosabb tanulsága.

Legtöbbünket, a válaszadók több mint felét (53%) az emberi élet törékenységére döbbentette rá a koronavírus. Arra, hogy vigyázni kell az egészségünkre – és tegyük hozzá, másokéra is. Talán nem csupán úgy, hogy járvány idején távolságot tartunk, maszkot hordunk, vitamint szedünk, hanem úgy is, hogy általában is odafigyelünk arra, hogy kiegyensúlyozottan étkezzünk és rendszeresen mozogjunk, hiszen az így karbantartott szervezet nemcsak járványok idején ellenállóbb az őt fenyegető veszélyekkel szemben, hanem máskor is. És hát jól ismerjük a mondást:

„Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.”

Ha egészségesek vagyunk, akkor tudunk több időt és figyelmet fordítani az emberi kapcsolatainkra – szeretteinkre, rokonainkra, barátainkra, munkatársainkra – is. Ki vagyunk éhezve a találkozásra, az ölelésre, a kézszorításra, a puszira, hiszen sokáig csak telefonon vagy interneten tarthattuk a kapcsolatot másokkal. Nem csoda hát, ha a válaszadók második legnagyobb csoportja, közel ötöde (19%) a jövőben elsősorban arra szeretne törekedni, hogy az eddigieknél is jobban megbecsülje a körülötte élőket. Ismét lehet találkozni, együtt lenni, éljünk hát vele!

Olvasóink 16%-a az önellátás megteremtését tartja a legfontosabbnak, ők elsősorban a civilizációnk sérülékenységének tanulságát szűrték le az elmúlt időszak történéseiből. És bizony, nekik is igazuk van! Mindannyian emlékszünk arra, hogy tavaly ősszel mekkora hiánycikk volt a maszk, a fertőtlenítőszer, idén pedig – még ha mi, magyarok másokhoz képest nem is panaszkodhatunk – mennyire lassan érkeztek meg a várva várt vakcinaszállítmányok. Nem véletlen, hogy az elmúlt egy év arról is szólt, hogy hazánk önellátóvá váljon ezeken a területeken. Az élelmiszerellátással nem voltak gondok, mégis örvendetes, hogy szabadidejükben sokan kertművelésbe kezdtek. Járvány ide vagy oda, biztosan jobban fog ízleni nekik a maguk termelte zöldség és gyümölcs, mint a bolti.

A legkevesebb, mégis jelentős számú olvasónk (12%) szavazott arra a kicsit talán tréfásnak is szánt válaszlehetőségre, amely szerint a pandémiás időszak legfontosabb tanulsága, hogy megbízható internetszolgáltatóval szerződjünk. Tréfa ide vagy oda, nagyon is komoly kérdés ez, hiszen a bezártság ingerszegény időszakában létfontosságú, hogy legalább a virtuális kontaktus zökkenőmentes legyen másokkal, legyen az akár családi-baráti, akár munkakapcsolat.