A csokievés is beleférhet a sikeres diétába

A dietetikus szerint nem szabad teljesen megvonni magunktól az édességet, inkább csökkenteni kell a megszokott mennyiséget.

Az újévi fo­ga­dal­mak között a fo­gyó­kúra elő­kelő he­lyen sze­re­pel. A nagy len­dü­let­tel el­kez­dett di­é­tá­ból azon­ban gyor­san lehet fruszt­rá­ció, sőt a ki­in­du­lás­hoz ké­pest több is jöhet fel. Dietetikus sze­mé­lyi edző ta­ná­csai a Ripost cikkében arról, hogy a fo­gyás ne csap­jon át hí­zásba.

Sokan ismerjük azt a jelenséget, hogy a kínkeservvel leadott kilók a fogyókúra végeztével előbb vagy utóbb – de mindenképp előbb, mint szeretnénk – visszajönnek. Hiába szakítottuk át a kitartó kúra után a diétázás győzteseinek járó célszalagot, büszkén vesszük fel újra rég elsiratott ruháinkat, nem sokkal később kiderül: csak csatát nyertünk, a háborút fájdalmasan elbuktuk.

„Az egy évig megtartott testsúly esetén sikeres fogyókúráról beszélünk. Azonban a fogyni akarók zöménél az látszik, hogy fél-egy éven belül visszajön a korábbi súlyfelesleg. Ezt a folyamatot hívjuk jojóeffektusnak” – mondta Erdei Lilla dietetikus, aki kiemelte, hogy a jelenség mögötti okok lehetnek fiziológiaiak, de akár pszichések is.

A Life1 Fitness szakértője hozzátette, ez a bizonyos fél év egy vízválasztó. Ráadásul nagyon gyakori, hogy ekkor nem is a korábbi súly, hanem lényegesen több „csúszik fel” újra. Például a korábbi tíz kiló helyett már tizenkettő-tizenöttől kell másodjára megszabadulni. És ez a fogyás-hízás többször is megismétlődhet. A súlyfelesleg nem egészséges állapot, de a dietetikus-személyi edző hozzátette, a jojóeffektusnak is vannak negatív élettani hatásai, lehetnek káros egészségügyi következményei.

„A diétázók általában nagyon erős megszorításokat tesznek az étrendjükben, és a korábbi felére csökkentik a kalóriabevitelt, vagy még drasztikusabb a változás. A szervezet nagyon gyorsan alkalmazkodik ehhez az alacsony energiabevitelhez, ez lesz a normál szint” – vázolta a dietetikus.

Ha valaki a drasztikus megszorításból visszatér a korábbi táplálkozáshoz (ami eleve a túlsúlyhoz vezethetett), akkor az alacsonyabb energiabevitelhez szokott test számára még több lesz a felesleges kalória. És ebből lesz az újabb túlsúly, hiszen a fogyózás alatt lelassult anyagcsere nem tud visszagyorsulni, vagyis nem tudjuk a kalóriatöbblet feldolgozni.

A mentális okok között első helyen a szakértő azt említette, hogy a fogyókúrázás nagyon sokszor a korábbi étrenddel megszokott élvezeti értékek teljes kizárására megy. Ahelyett, hogy csökkentenénk étrendünkben például az édességet, egyszerűen megvonunk mindent magunktól, ami „bűnös”. És ezek előbb-utóbb hiányozni fognak, ránk tör a vágyakozás. De három hét után elszakad a cérna, átszakadnak a gátak és hirtelen a korábbi csokiadag kétszeresét pusztítjuk el.

A szakértő kiemelte, hogy a folyamatos csokievés önmagában nem előzi meg a jojóeffektust. De nem is 1 kocka csokitól hízik el az ember. „Nincs tiltott élelmiszer, csak kerülendő mennyiség, mértékkel fogyasztva a csokoládé is beleférhet a diétába, és ha nincs sóvárgás, akkor a jojóeffektus is könnyebben megelőzhető.

„Sokan nem veszik tudomásul, hogy ha az a plusz 20 kiló húsz év alatt jött fel ránk, akkor ne akarjuk két hónap alatt leadni, sokkal inkább két év a reális idő. A jelszó itt is az életmódváltás és a mérsékletesség. Drasztikus megszorítások helyett pici változásra és lassabb haladásra van szükség, nem kampánydiétára!” – mondta el Erdei Lilla. Hozzátette, az is fontos, hogy nem szabad kivonni étrendünkből a megszokott, megszeretett ízeket. Csak határozottan csökkenteni kell őket.

A dietetikus-személyi edző ugyanígy vélekedik az edzőtermi erősítéssel kapcsolatban is: a megtartás fontos, az, hogy a kampányszerű mozgás helyett a fizikai aktivitás az életünk részévé váljon. Az, hogy érezzük, a fogyás, a jó alak mellett egész testünkre, teljes egészségünkre pozitív hatással bír a rendszereres – bármilyen formában is megvalósuló – sportolás.