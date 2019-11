Vegyük komolyan ezt a Tetris Challenget!

A rendőrség közleménye

Hiábavalónak tűnik minden erőfeszítés. Nem telik el úgy nap, hogy valaki ne halna meg az utakon. Egy gyerek, egy anya, egy apa, egy barát. Olykor egy nap többen is – írja közleményében a police.hu.

Októberben 71-en haltak meg

„A statisztika három legfőbb tényezőt nevez meg a halálos balesetek okaként: gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása és a kanyarodási szabályok megszegése” – figyelmeztet a rendőrség közleményében.

„Mindezek az életben egyet jelentenek: felelőtlenséget. Idén már több mint 500 horrortörténetet tudnánk elmesélni. Majdnem mind megelőzhető lett volna. A helyszínre érkező rendőrök nem csak a szétroncsolt testeket látják, hanem a megroppant életeket is. Mert mindig ők a rossz hír vivői. Nem kellett volna így lennie…! – mormolják magukban, amikor a rájuk meredő könnyes szemekbe néznek. És igen, lehetett volna másképp is. És lehet is, ha jól választod meg a sebességet. Ha bekötöd a biztonsági övet. Ha elsőbbséget adsz. Ha kivilágítod az autót. Ha megfelelő gumit veszel. Ha nem ülsz ittasan az autóba. Ha nem taszítod le az előtted lévőt a pályáról. Ha nem szelfizel. Ha nem menetközben élőzöl. Úgyhogy nagyon kérünk: ne hívd ki a sorsot!”