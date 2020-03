Újabb teherszállítmányt küldtek a Nemzetközi Űrállomásra

Az 1950 kilogramm tömegű felszerelést és árut szállító Dragon űrhajót egy Falcon rakéta emelte a magasba, amelynek első fokozata néhány perc múlva tervezetten visszahullott a Cape Canaveral-i űrközpont területére.

A mostani Falcon rakéta és a Dragon űrhajó is újrahasznosított eszköz korábbi missziókból. Az űrhajó hétfőn ér az űrállomásra.

Dragon’s solar arrays have deployed, and it’s on its way to the International Space Station. Capture by @space_station crew set for early Monday pic.twitter.com/wyUDOd158z

— SpaceX (@SpaceX) March 7, 2020