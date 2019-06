Több mint száztízszer látta egy rajongó a Bosszúállók befejező részét

Agustin Alanis hétfőn Twitter-üzenetben osztotta meg a rekordot. „Napi tíz órát dolgozom, aztán hétköznapokon kétszer nézem meg a Végjátékot, ami összesen hat óra” – írta.

Egy szelfit is mellékelt, amelyen egy jegyszedő társaságában áll, aki felmutatja a férfi száztizenegyedik mozijegyét.

Round/View 111

Look, we go back, we get the stones before Thanos gets them… Thanos doesn't have the stones. Problem solved.#AvengersEndgame @DonCheadle @Renner4Real @Russo_Brothers @zoesaldana @MarvelLATAM pic.twitter.com/cBMj9Qz4Gm

