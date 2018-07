Elütötték Telkiben, és egy autó motorházteteje alá szorult.

Most szerencséje volt Vuknak a simabőrűekkel. Elütötték Telkiben, és egy autó motorházteteje alá szorult. Kollégáinknak sikerült épségben kiszabadítani, így a róka egyből be is szaladt az erdőbe. Már szabadlábon van -tette közé a Magyar Rendőrség Twitteren.

A bejegyzés képeit megtekintve úgy tűnik, nem a motorháztető, hanem inkább a lökhárító alá szorult be a szerencsés jószág feneke, de annyi baj legyen, fő, hogy baj nélkül megúszta a furcsa esetet.

Borítókép: Illusztráció: Shutterstock