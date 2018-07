Rekord magasan fészkelő gólyacsaládot találtak Erdélyben

A Kolozs megyei Jósikafalván a tengerszint fölötti 1110 méteres magasságban lakó madárpár három fiókát nevel.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Kósa Ferenc biológus, a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) oktatója, a romániai gólyafelmérések koordinátora az MTI-nek elmondta, hogy a Kolozs megyei gólyafészkek idei felmérése során a közelmúltban jártak annál a jósikafalvi villanyoszlopnál, amelyen már tavaly is fészekrakási kísérlet nyomait látták. A fészek most áll és a benne lakó fehérgólyapár három fiókát nevel. Kósa Ferenc elmondta: a jósikafalvi a legmagasabban fekvő ismert romániai gólyafészek. Az eddigi csúcsot a Hargita megyei Bélbor (Bilbor) gólyái tartották. Ott az egykori határőr laktanya épületének a tetején 910 méteren fészkel már évtizedek óta egy gólyapár.

„Ez Kelet-Európában, Közép-Európában is ritka jelenség. Csak néhány ilyen esetről van tudomásunk Bulgáriából és Csehországból” – magyarázta a biológus. Megjegyezte: Jósikafalva környékén immár a tűlevelű erdők honosak, de nem kevés a vidéken a kaszáló, és a gólyapár ezeken találhat táplálékot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A biológus szerint a tízévente tartott nemzetközi gólyaszámlálások adatai is jelzik, hogy több országban is nőtt a magasabb területeken fészkelő gólyapárok száma. Az alacsonyabban fekvő területeken ugyanis az intenzív mezőgazdaság beszűkítette gólyák életterét, ezért magasabbra húzódtak a folyók völgyében, a medencékben, ahol a nedves rétekről, kaszálókról gyűjtik a táplálékot. Hozzátette: a madarak elsősorban sáskával szöcskével táplálkoznak, de olykor békát, kígyót, egeret is esznek.

A legutóbbi, 2014-2015-ben lezajlott VII. nemzetközi gólyaszámlálás eredményei alapján a romániai fehérgólya-állományt 5-6000 párra becsülik, Erdélyben 2560 fehér gólyapár költési helyét regisztrálták. A BBTE magyar biológiai és ökológiai intézetének munkatársai a tízévenkénti európai felmérés mellett évről-évre ellenőrzik a Kolozs megyei fészkeket. Idén 53 Kolozs megyei településen 83 fészket találtak, melyek közül 57-ben neveltek összesen 193 fiókát a gólyapárok.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock