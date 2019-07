Rég nem történt ekkora whiskykatasztrófa

Tűzvészben leégett a Jim Beam egyik raktára a Kentucky államban lévő Frankfortban, 45 ezer hordó bourbon whisky vált a lángok martalékává.

A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpájának búrái elolvadtak – közölték a helyi hatóságok szerdán.

A kedd késő este felcsapott lángok oltására négy megyéből vezényeltek ki tűzoltókat. A hatóságok azt gyanítják, hogy

villámcsapás okozhatta a tüzet,

de az okok kiderítéséhez még nem tudtak hozzálátni az illetékesek. A tüzet ugyan megfékezték, de hagyták, hogy még órákon át tovább égjen – mondta Drew Chandler, Woodford megye mentőszolgálatának igazgatója.

Fire officials in Kentucky are letting a fire burn through a Jim Beam warehouse containing 45,000 barrels of bourbon to avoid water contamination. “It’s about the best-smelling fire I’ve ever been at,” a local fire official said. https://t.co/UgSPPNFwar — The New York Times (@nytimes) July 4, 2019

„Minél tovább ég, annál több desztillált alkohol ég el. Így amikor kioltják, kevesebb lesz a szennyeződés, amely az ivóvizet biztosító mellékfolyóba jut”

– magyarázta.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz három másik raktárra átterjedjen.

WHAT A WASTE: Can you believe 45,000 barrels of #JimBeam bourbon has gone up in flames? https://t.co/atEW1AYbs3 #8NN pic.twitter.com/9ibfWVfbcL — 8 News NOW (@8NewsNow) July 3, 2019

A többszintes raktárházban viszonylag fiatal whiskyket tároltak, amelyeket még nem palackoztak

– közölte a Jim Beam.

„Az elpusztult whisky életkorát tekintve mondhatjuk, hogy a tűzvész nem lesz hatással a fogyasztók ellátására”

– olvasható közleményükben.

WATCH: Thousands of barrels of whiskey went up in flames in Kentucky Tuesday night after a fire broke out at a Jim Beam facility. pic.twitter.com/ERKv4bHZWY — KDKA (@KDKA) July 3, 2019

A megsemmisült whisky a Jim Beam raktárkészletének egy százalékát tette ki.

A Jim Beam a világ legnagyobb bourbon whisky márkája. A klasszikus amerikai whiskymárka a japán italgyártó cég, a Suntory Holdings tulajdonában van. Kentuckyban 126 raktáruk van 3,3 millió hordó whiskyvel.

Borítókép: illusztráció