Ötnapos fesztivállal ünnepli X. jubileumi szezonját a Budapest Park

Szinte hihetetlen, de a Budapest Park időszámítása egészen 2012-re nyúlik vissza, létrejötte az egykori Zöld Pardon alapítójának és főszervezőjének köszönhető, aki egy hangulatában hasonló, színvonalasabb, sokszínűbb, monumentálisabb koncerttér kialakításán kezdett gondolkodni, ami mai módon továbbörökíti az Ifipark zenei szerepvállalását. A színesre festett hajókonténerekből felépült kulturális központ – ami csupán néhány hét alatt nőtt ki a földből – rövid idő alatt a fővárosiak egyik legkedveltebb szórakozóhelyévé vált.

A Budapest Park a 2020-as viszontagságos évet követően idén egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen jubileumi X. szezonját ünnepli.

Nem is akárhogyan! Az Xtra Feszt elnevezésű esemény szeptember 15-19. között várja a Parktól megszokott széles zenei palettával a látogatókat. A programok kiválasztásánál fontos szerepet játszott az is, hogy valóban minden korosztálynak szóljanak, így a line-upban van minden

Jamie Winchestertől a Follow The Flow-n és a Vad Fruttikon át egészen a Carson Comáig vagy éppen a Farkasházi Réka és a Tintanyúlig.

Szeptember 15-én a fesztivált egy különleges produkció nyitja: egy autentikus manouche swing felállást, a Canarrot nézhetjük meg a Dzsungel helyszínen, majd 19 órától beveszi a nagyszínpadot az elmúlt évek egyik legnagyobb sikersztorijának számító Carson Coma csapata, illetve a Csaknekedkislány tánczenekar legénysége. Szeptember 16-án a programsorozatot igazi kulturális ínyencségekkel fűszerezik a szervezők: Simon Márton költő, műfordító, slammer és Táborszky Bence nyitja az estét, majd a komolyzene is beköltözik a Parkba: a Matthias Quartet rutinos klasszikus zenészekből álló formáció, műsorukban többek között Mozart, Bach, Brahms, Lehar és Kálmán Imre híres szerzeményei is szerepelnek. Ezen az estén ráadásul dupla ünneplésre lesz okunk, hiszen a tavalyi 50. születésnapját pótolja Jamie Winchester, és igazán megadja a módját: a kétórás örömzenélésen előkerülnek igazi zenei csemegék. Színpadra áll a Jamie-Robi Band, a Jamie Band – Pásztor Simivel (Anna & The Barbies), a Boom Boom és további meglepetés vendégek.

Szeptember 17-én világhírű slágerek csendülnek fel a Jagermeister Brass Marching Band fúvószenekar jóvoltából, a nagyszínpadon pedig igazán friss hangzást hoz a The Anahit, eszeveszett táncolásra hív a Cloud9+, és júliusi telt házas Parkos koncertje után – amit a Velem van a baj videoklipjében meg is örökítettek – új lemezét mutatja be a Follow The Flow. Meglepetésben sem lesz hiány, egyáltalán ne csodálkozzunk, ha a koncert közben egy tánccsoport gyűrűjében találjuk magunkat, de extra látványelemekkel is készül a hétvégi éjszakában a Park. A koncert után pedig rögtön négy tánctéren veszi kezdetét a parti: házibulizhatunk a “legparkosabb” slágerekkel; múltat idézhetünk a Retro Kertben; latin ritmusokra ringhatunk a Bailandon, és szintén szülinapot ünnepel a tavaly útjára indított LMBTQ bulisorozat, a Ludus.

Szeptember 18-án a koncertek előtt a Park különböző pontjain utcazenészek melegítik be a közönséget, aztán kezdetét veszi az igazi rokkolás a Supernem csapatával, majd újra lenyűgöző látványvilágát és teli torokból üvöltős slágereit hozza el a Park színpadára az idei szezont megnyitó Vad Fruttik. 22 órától pedig újból négy különböző buliba kóstolhatunk bele: magyar altert hoz magával a Lidocain csapata, a legjobb indie slágerekre táncolhatunk a Tesco Discon, a ‘80-as évek világába repülhetünk a a Hoppá! helyszínen és retrora rophatjuk a Tüptürüpön. Szeptember 19-én az Xtra Fesztet a Pöttömkert zárja rengeteg színes programmal, a bábszínháztól kezdve a környezettudatos játékokon át Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertjéig, hogy a legkisebbek is jót bulizhassanak.

A Budapest Park tehát a tőlük megszokott sokszínű zenei palettával, különleges látvánnyal, meglepetés produkciókkal és a nézőknek készített apró szuvenírekkel készül jubileumi ünneplésére, hogy a vendégek az élményeken túl egy szelet nyarat is magukkal vihessenek.

Borítókép: Likó Marciék valószínű, hogy 18-án is bedöntik a Parkot