Napok óta lóg egy hörcsög egy gólya csőréből

Hétfőn érkezett a hír, hogy a faluban van egy gólya, aminek egy hörcsög lifeg a nyakán, a csőre tövén – tájékoztatta a heol.hu-t Borbáth Péter, a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegységének természetvédelmi területfelügyelője.

Mint mondta, a gólya valószínűleg éppen el akarta fogyasztani a rágcsálót, s ahogy felkapta, vagy le akarta nyelni, a hörcsög a madár csőrén belül annak a nyelvére haraphatott rá, s szájzárat kapott.

A fotók alapján feltételezhető, hogy a hörcsög feje a gólya csőrén belül van, és valószínű, hogy már el is pusztult, így élettelenül lóg a csőrből, amelynek tövénél már gyulladás is látható. Ettől függetlenül még életképes a madár, de befogni egyelőre nem tudjuk. Abban maradtunk a helyiekkel, hogy amint változást látnak, vagy annyira legyengült a gólya, hogy befogható, akkor szólnak. Vagy, ha annyira kimerül a madár, hogy nem képes ellátni magát, vagy ő és a társa nem tudnak kotlani a tojásokon, akkor begyűjtjük azokat. Egy kollégánk is a helyszínen figyeli meg az állatot