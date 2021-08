Milyen szerszámkészletet érdemes venni otthonra?

Legyen szó hobbi barkácsolásról vagy ház körüli munkáról, jó, ha van kéznél egy szerszámos láda, amelyben minden alapfelszerelés megtalálható.

Az nem kérdés ma már, hogy minden háztartásban szükség van egy szerszámkészletre, hiszen óhatatlan, hogy szükség van például egy csavarhúzóra vagy kalapácsra még akkor is, ha nem állunk a legnagyobb ezermester hírében – írja a Lakáskultúra. De mégis milyen szerszámkészletek léteznek és melyiket érdemes választani ezek közül?

Alapvetően kétféle kategória mentén érdemes megkülönböztetni a szerszámkészletekbe kerülő eszközöket. A kézi szerszámok és a dugókulcs készletek jellemzően külön-külön és kombinálva is kaphatók.

Kézi szerszámok

Ezek az eszközök akkor tesznek jó szolgálatot, amikor be kell verni egy szöget a falba, össze kell rakni egy új bútort vagy éppen szét kellene csavarozni valamit. Ilyen esetekben a kézi szerszámok használata elengedhetetlen, egyszerű és praktikus. Van néhány olyan igazi klasszikusnak számító típus ezek között, amelyek egyszerűen nem hiányozhatnak az alap készletből még akkor sem, ha az ember alapvetően nem egy barkácsolós típus és igen ritkán találkozik az otthon tartott szerszámokkal. Ám egy kalapácsra vagy egy kombináltfogóra akármikor szükség lehet és bizony nagyon tudnak hiányozni, amikor nincsenek kéznél.

Dugókulcs készlet

A sokak számára krova készletként ismert eszközök nagyon hasznosak tudnak lenni, ha csavarok elhelyezéséről van szó függetlenül attól, hogy éppen szétszedünk vagy összerakunk valamit. A dobozban minden esetben található egy úgynevezett racsnis hajtószár, a toldatok különböző kivitelben, valamint egy T hajtószár és maga a dugó készlet, ami a szépen egymás mellett sorakozó krova fejeket jelenti. Mivel rendszerint hatlapfejű csavarokkal is boldogulni kell, az ehhez ideális Torx dugókulcsok is a készletekbe kerülnek. A leggyakoribb ma már a 3/8 krova készlet és a 3/4 krova készlet használata, de a szerelőműhelyekben gyakori jó barát az 1/2 krova készlet is. A toldatokat tekintve egy alap krova készletben rendszerint rövidebb és hosszabb típusok is megtalálhatók. E téren ajánlott olyat választani, amelynek részét képzeli a csuklós toldat is tartalmazza, hiszen számos olyan szituáció fordulhat elő, amikor szerelés közben hatalmas előnyt és kényelmesebb munkavégzést jelenthet ennek használata.

Komplett készletek

Ha a fentieket látva úgy érzi, hogy a világ összes szerszáma nem férne el egy dobozban és azt sem tudja, mi alapján kellene beszerezni bármit otthonra, erre is létezik megoldás. Ugyanis ha a legszükségesebbeket komplett készletként vásároljuk meg, az a legkényelmesebb. Az ilyen összeállításokban rendszerint megtalálható a kombinált fogó, a műszerész fogó, többféle csavarhúzó, kalapács, vízszintmérő, de még mérőszalag is kerül ezekbe a szerszámos dobozokba. Emellett dugókulcsok, racsnis hajtókar, állítható csavarkulcs és többféle imbuszkulcs készlet is megtalálható bennük. Így nem nekünk kell egyesével összeválogatni, mire is lehet szükség otthon a szerelés vagy barkácsolás során.

Kezdőknek és profiknak egyaránt

Természetesen a fenti variációknak számos különböző fajtája van a kezdő csomagoktól egészen a professzionális készletekig. Így mindenki kiválaszthatja a számára leginkább megfelelőt. Így egy egyszemélyes háztartás számára, ahol alig akad szerelni való éppen ugyanúgy létezik tökéletes szerszámkészlet, mint egy ezermesternek, aki szabadidejében is szívesen bütyköl valamit a garázsban. A készleteknek hála mindig mindennek meglesz a helye, így semmi nem fog elveszni vagy korrodálódni a következő használatig. Így mindig lesz hova nyúlni, ha szerszámra van szükség.

Borítókép: illusztráció