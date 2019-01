Megmutatjuk a lányt, aki ellopta a show-t

A Golden Globe-díjátadó után elárasztották az internetet az eseményről készült fényképek, a vörös szőnyegen pedig sokan felfigyeltek egy ásványvizeket hordó hoszteszlányra, aki rendre feltűnt a legnagyobb sztárok mögött, ráadásul a legtöbbször céltudatosan a kamerába nézett – fogalmazott az Origo.

The Fiji Water Girl Stole The Show at The 2019 Golden Globes Red Carpet and She Wasn't Even Nominated For Anything… Yet.😂#MondayMotivaton#FijiGirl#GoldenGlobes pic.twitter.com/FVAfPpLTxT

— ~Marietta (@MariettaPosts) January 7, 2019