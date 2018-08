Medált kapott a kóbor kutyus, aki lefutotta a félmaratont

Hadd mutassuk be az elragadó, és mint kiderült, igencsak sportos Stormy nevű kutyát.

A stray dog has won over the hearts of a community after it spontaneously completed a half-marathon alongside human competitors in outback Western Australia. https://t.co/6V5ptMzEiq #Dog #Marathon #ABCNews pic.twitter.com/8IETC1SW0i

— ABC Adelaide (@abcadelaide) August 1, 2018