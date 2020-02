Máris megrongálták Banksy Valentin-napi festményét

A rejtőzködő művész legutóbbi munkáját egy fejkendős, csúzlizó kislányról, aki vörös virágokat lő a magasba, csütörtök este fedezték fel Bristolban. A város lakói Valentin-napi ajándékként értelmezték az alkotást.

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.

We hope it’s Banksy’s work.

Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH

— Bristol Somali Community Association (@BSCAssociation) February 13, 2020