Mamuttemetőre bukkantak egy reptér építése közben (videó)

„Több mint száz ősállat, közük

– mondta el az AFP-nek az ásatást vezető Jesus Cantoralt.

A maradványok a terület 194 pontjáról kerültek elő. Az első csontokat tavaly októberben találták meg, amikor az új repülőtér üzemanyagtermináljának helyét ásták ki.

A mamutcsontok feltárása rendkívüli alapossággal és óvatossággal folyt, nehogy egy esetleges másik faj maradványai sérüljenek a kiemeléskor.

More than 200 mammoth skeletons have been discovered at an airport building site in Mexico, in what may be the world's largest graveyard of the extinct animal.

— SkyNews (@SkyNews) September 4, 2020