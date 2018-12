Magyar találmányt tesztelgetett a világ egyik legmenőbb focistája

A sportolón egy labdajáték sem tud kifogni.

Hallottak már a teqballról? A magyar találmány híre több híres focista után Lionel Messihez is eljutott, aki Instáján be is mutatta a világnak a játékot. – írja az Origo.

A Barcelona játékosa egyik fiával, Thiagóval mókázott egy kicsit.

